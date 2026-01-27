Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за год увеличила импорт тапиоки до исторического максимума - 27.01.2026, ПРАЙМ
Россия за год увеличила импорт тапиоки до исторического максимума
2026-01-27T07:26+0300
2026-01-27T07:26+0300
бизнес
экономика
россия
таиланд
китай
индонезия
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Импорт Россией тапиоки, нужной для приготовления популярного напитка бабл ти, вырос за прошлый год более чем на десятую часть - до исторического максимума, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Тапиока - это крахмалистый продукт, получаемый из корней растения маниока, растущего в тропических странах. Как правило, тапиока используется при производстве пищевых продуктов и кормов для животных в качестве загустителя, из нее делают чипсы, пудинги, лепешки и другую еду, а также варят желеобразные шарики для популярного чайно-молочного напитка бабл ти. В число крупнейших производителей и экспортеров тапиоки входят, например, Таиланд, Нигерия, Индонезия, Бразилия, Вьетнам, Гана, Индия, Китай и другие. Согласно доступным данным статслужб разных стран, Россия за 2025 год импортировала тапиоки на рекордные 726,1 тысячи долларов. Это на 13% больше, чем годом ранее, и в 6,8 раза больше, чем пять лет назад. Поставки в РФ шли из Китая и Таиланда. При этом из Поднебесной Россия за год резко сократила импорт - сразу на 20%, до 379,7 тысячи долларов с рекордных 473,9 тысячи годом ранее. Компенсировать просадку удалось закупками в Таиланде: за год они выросли до максимальных за все время 346,3 тысячи долларов, что вдвое больше, чем год назад. Таким образом, Россия среди основных покупателей китайской тапиоки опустилась по итогам прошлого года на 17-е место с 15-го. В топ-3 расположились Индонезия (3,03 миллиона долларов), Южная Корея (2,8 миллиона) и США (2,1 миллиона). В экспорте Таиланда РФ заняла 20-е место, поднявшись на шесть строчек, а в тройку лидеров вошли Китай (6,5 миллиона долларов), Бангладеш (5,03 миллиона) и Филиппины (3,8 миллиона).
таиланд
китай
индонезия
бизнес, россия, таиланд, китай, индонезия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЯ
07:26 27.01.2026
 
Импорт тапиоки в Россию за 2025 год вырос на десятую часть

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Импорт Россией тапиоки, нужной для приготовления популярного напитка бабл ти, вырос за прошлый год более чем на десятую часть - до исторического максимума, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Тапиока - это крахмалистый продукт, получаемый из корней растения маниока, растущего в тропических странах. Как правило, тапиока используется при производстве пищевых продуктов и кормов для животных в качестве загустителя, из нее делают чипсы, пудинги, лепешки и другую еду, а также варят желеобразные шарики для популярного чайно-молочного напитка бабл ти.
В число крупнейших производителей и экспортеров тапиоки входят, например, Таиланд, Нигерия, Индонезия, Бразилия, Вьетнам, Гана, Индия, Китай и другие.
Согласно доступным данным статслужб разных стран, Россия за 2025 год импортировала тапиоки на рекордные 726,1 тысячи долларов. Это на 13% больше, чем годом ранее, и в 6,8 раза больше, чем пять лет назад.
Поставки в РФ шли из Китая и Таиланда. При этом из Поднебесной Россия за год резко сократила импорт - сразу на 20%, до 379,7 тысячи долларов с рекордных 473,9 тысячи годом ранее.
Компенсировать просадку удалось закупками в Таиланде: за год они выросли до максимальных за все время 346,3 тысячи долларов, что вдвое больше, чем год назад.
Таким образом, Россия среди основных покупателей китайской тапиоки опустилась по итогам прошлого года на 17-е место с 15-го. В топ-3 расположились Индонезия (3,03 миллиона долларов), Южная Корея (2,8 миллиона) и США (2,1 миллиона). В экспорте Таиланда РФ заняла 20-е место, поднявшись на шесть строчек, а в тройку лидеров вошли Китай (6,5 миллиона долларов), Бангладеш (5,03 миллиона) и Филиппины (3,8 миллиона).
 
