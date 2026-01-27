https://1prime.ru/20260127/rossija-866930307.html

Россия за год увеличила импорт тапиоки до исторического максимума

Россия за год увеличила импорт тапиоки до исторического максимума - 27.01.2026, ПРАЙМ

Россия за год увеличила импорт тапиоки до исторического максимума

Импорт Россией тапиоки, нужной для приготовления популярного напитка бабл ти, вырос за прошлый год более чем на десятую часть - до исторического максимума,... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T07:26+0300

2026-01-27T07:26+0300

2026-01-27T07:26+0300

бизнес

экономика

россия

таиланд

китай

индонезия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866930307.jpg?1769487981

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Импорт Россией тапиоки, нужной для приготовления популярного напитка бабл ти, вырос за прошлый год более чем на десятую часть - до исторического максимума, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Тапиока - это крахмалистый продукт, получаемый из корней растения маниока, растущего в тропических странах. Как правило, тапиока используется при производстве пищевых продуктов и кормов для животных в качестве загустителя, из нее делают чипсы, пудинги, лепешки и другую еду, а также варят желеобразные шарики для популярного чайно-молочного напитка бабл ти. В число крупнейших производителей и экспортеров тапиоки входят, например, Таиланд, Нигерия, Индонезия, Бразилия, Вьетнам, Гана, Индия, Китай и другие. Согласно доступным данным статслужб разных стран, Россия за 2025 год импортировала тапиоки на рекордные 726,1 тысячи долларов. Это на 13% больше, чем годом ранее, и в 6,8 раза больше, чем пять лет назад. Поставки в РФ шли из Китая и Таиланда. При этом из Поднебесной Россия за год резко сократила импорт - сразу на 20%, до 379,7 тысячи долларов с рекордных 473,9 тысячи годом ранее. Компенсировать просадку удалось закупками в Таиланде: за год они выросли до максимальных за все время 346,3 тысячи долларов, что вдвое больше, чем год назад. Таким образом, Россия среди основных покупателей китайской тапиоки опустилась по итогам прошлого года на 17-е место с 15-го. В топ-3 расположились Индонезия (3,03 миллиона долларов), Южная Корея (2,8 миллиона) и США (2,1 миллиона). В экспорте Таиланда РФ заняла 20-е место, поднявшись на шесть строчек, а в тройку лидеров вошли Китай (6,5 миллиона долларов), Бангладеш (5,03 миллиона) и Филиппины (3,8 миллиона).

таиланд

китай

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, таиланд, китай, индонезия