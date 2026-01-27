Россия в рамках G20 затронет предотвращение пиратских захватов и блокад
© AP Photo / Themba HadebeСаммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Саммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Россия в рамках рабочей группы по энергетике в "Группе двадцати" уделит особое внимание теме предотвращения захватов, блокад и других силовых мер в духе пиратства и каперства, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В своем Telegram-канале он отметил, что при председательстве США в "двадцатке" в 2026 году члены этого формата обсудят оптимальные пути для достижения энергетической безопасности, доступности энергоресурсов и устойчивости поставок. Дискуссии будут идти в рабочей группе по энергетике, и Россия готова к содержательному диалогу, подчеркнул дипломат.
"Со своей стороны уделим также особое внимание… предотвращению нелегитимных односторонних ограничений, санкций, захватов, эмбарго, блокад и других силовых методов извлечения политических и материальных выгод в духе пиратства и каперства", - указал Марат Бердыев.
По его словам, среди приоритетных для РФ тем также будут повышение предсказуемости и стабильности глобальных энергетических рынков, обеспечение инклюзивных инвестиций в энергетический сектор, рост энергоэффективности и энергосбережения, оптимизация энергобаланса и защита трансграничной критической энергоинфраструктуры.
Итоговый для американского председательства саммит лидеров государств G20 ожидается в Майами 14-15 декабря.