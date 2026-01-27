https://1prime.ru/20260127/rossiya--866938587.html

Россия и Китай хотят увеличить поставки энергоресурсов

ПЕКИН, 27 янв - ПРАЙМ. Москва и Пекин заинтересованы в увеличении поставок российских энергоресурсов и реализации совместных проектов в энергетической сфере, сообщает посольство России в Китае по итогам двухдневной рабочей поездки министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Пекин. Отмечается, что глава Минэнерго провел переговоры с руководителем Государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы профильного взаимодействия и наметили планы развития сотрудничества. "С обеих сторон подтверждена заинтересованность в увеличении поставок российских энергоресурсов в Китай, реализации совместных проектов в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической и других сферах, расширении взаимодействия по тематике продвижения принципов энергетической справедливости", - говорится в публикации Telegram-канале дипмиссии. Как отметили дипломаты, Цивилев также провел встречи с представителями китайского делового и экспертного сообщества.

