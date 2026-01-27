https://1prime.ru/20260127/rossiya--866938587.html
Россия и Китай хотят увеличить поставки энергоресурсов
Россия и Китай хотят увеличить поставки энергоресурсов - 27.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай хотят увеличить поставки энергоресурсов
Москва и Пекин заинтересованы в увеличении поставок российских энергоресурсов и реализации совместных проектов в энергетической сфере, сообщает посольство... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T13:11+0300
2026-01-27T13:11+0300
2026-01-27T13:11+0300
энергетика
россия
китай
пекин
москва
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_0:47:2225:1299_1920x0_80_0_0_6cd6fc9654bc299ae23375926dcb3295.jpg
ПЕКИН, 27 янв - ПРАЙМ. Москва и Пекин заинтересованы в увеличении поставок российских энергоресурсов и реализации совместных проектов в энергетической сфере, сообщает посольство России в Китае по итогам двухдневной рабочей поездки министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Пекин. Отмечается, что глава Минэнерго провел переговоры с руководителем Государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы профильного взаимодействия и наметили планы развития сотрудничества. "С обеих сторон подтверждена заинтересованность в увеличении поставок российских энергоресурсов в Китай, реализации совместных проектов в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической и других сферах, расширении взаимодействия по тематике продвижения принципов энергетической справедливости", - говорится в публикации Telegram-канале дипмиссии. Как отметили дипломаты, Цивилев также провел встречи с представителями китайского делового и экспертного сообщества.
https://1prime.ru/20260126/kanada-866900644.html
китай
пекин
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_217:0:2009:1344_1920x0_80_0_0_d9b515277e0047e7e56aeefc9b80e62f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, москва, сергей цивилев
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, МОСКВА, Сергей Цивилев
Россия и Китай хотят увеличить поставки энергоресурсов
Россия и Китай заинтересованы в увеличении поставок энергоресурсов