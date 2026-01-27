Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай хотят увеличить поставки энергоресурсов - 27.01.2026
Россия и Китай хотят увеличить поставки энергоресурсов
Россия и Китай хотят увеличить поставки энергоресурсов - 27.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай хотят увеличить поставки энергоресурсов
Москва и Пекин заинтересованы в увеличении поставок российских энергоресурсов и реализации совместных проектов в энергетической сфере, сообщает посольство... | 27.01.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 27 янв - ПРАЙМ. Москва и Пекин заинтересованы в увеличении поставок российских энергоресурсов и реализации совместных проектов в энергетической сфере, сообщает посольство России в Китае по итогам двухдневной рабочей поездки министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Пекин. Отмечается, что глава Минэнерго провел переговоры с руководителем Государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы профильного взаимодействия и наметили планы развития сотрудничества. "С обеих сторон подтверждена заинтересованность в увеличении поставок российских энергоресурсов в Китай, реализации совместных проектов в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической и других сферах, расширении взаимодействия по тематике продвижения принципов энергетической справедливости", - говорится в публикации Telegram-канале дипмиссии. Как отметили дипломаты, Цивилев также провел встречи с представителями китайского делового и экспертного сообщества.
россия, китай, пекин, москва, сергей цивилев
Энергетика
13:11 27.01.2026
 
Россия и Китай хотят увеличить поставки энергоресурсов

Россия и Китай заинтересованы в увеличении поставок энергоресурсов

© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 27 янв - ПРАЙМ. Москва и Пекин заинтересованы в увеличении поставок российских энергоресурсов и реализации совместных проектов в энергетической сфере, сообщает посольство России в Китае по итогам двухдневной рабочей поездки министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Пекин.
Отмечается, что глава Минэнерго провел переговоры с руководителем Государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы профильного взаимодействия и наметили планы развития сотрудничества.
"С обеих сторон подтверждена заинтересованность в увеличении поставок российских энергоресурсов в Китай, реализации совместных проектов в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической и других сферах, расширении взаимодействия по тематике продвижения принципов энергетической справедливости", - говорится в публикации Telegram-канале дипмиссии.
Как отметили дипломаты, Цивилев также провел встречи с представителями китайского делового и экспертного сообщества.
Канада не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем
Вчера, 08:57
 
