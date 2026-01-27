Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полные клоуны". На Западе изумились решению ЕС против России - 27.01.2026
"Полные клоуны". На Западе изумились решению ЕС против России
"Полные клоуны". На Западе изумились решению ЕС против России - 27.01.2026, ПРАЙМ
"Полные клоуны". На Западе изумились решению ЕС против России
Отказ от российского газа приводит Европу под контроль США, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T14:19+0300
2026-01-27T14:19+0300
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Отказ от российского газа приводит Европу под контроль США, заявил журналист Томас Фази в соцсети X."Они сами себя загнали в полную зависимость от США, страны, от которой, как они утверждают, хотят обрести "независимость". Полные клоуны", — написал он.Так он отреагировал на заявление президента Европарламента Роберты Метсолы об "укреплении Европой контроля над своим энергоснабжением и усилении своей автономии".Ранее Совет ЕС официально утвердил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что запрет на поставки СПГ и трубопроводного газа из России, введенный Советом ЕС на 2027 год, является отказом от свободы. Кремль неоднократно указывал на глубокую ошибку Запада в отказе от российских энергоресурсов, утверждая, что это приведет к новой зависимости, обусловленной более высокими ценами. В Москве также отмечали, что, несмотря на запреты, некоторые страны продолжают закупать российские уголь, нефть и газ через посредников по более высоким ценам. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это часть долгосрочной стратегии Запада, а он сам считает, что санкции негативно сказались на мировой экономике в целом. По мнению Путина, основная цель Запада заключается в ухудшении условий жизни для миллионов людей.
14:19 27.01.2026
 
"Полные клоуны". На Западе изумились решению ЕС против России

Фази: ЕС загнал себя в зависимость от США после отказа от газа из РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Отказ от российского газа приводит Европу под контроль США, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Они сами себя загнали в полную зависимость от США, страны, от которой, как они утверждают, хотят обрести "независимость". Полные клоуны", — написал он.
Так он отреагировал на заявление президента Европарламента Роберты Метсолы об "укреплении Европой контроля над своим энергоснабжением и усилении своей автономии".
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Словакия подготовит иск против запрета на импорт российского газа в ЕС
14:14
Ранее Совет ЕС официально утвердил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что запрет на поставки СПГ и трубопроводного газа из России, введенный Советом ЕС на 2027 год, является отказом от свободы.
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
В Венгрии назвали запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством
Вчера, 16:53
Кремль неоднократно указывал на глубокую ошибку Запада в отказе от российских энергоресурсов, утверждая, что это приведет к новой зависимости, обусловленной более высокими ценами. В Москве также отмечали, что, несмотря на запреты, некоторые страны продолжают закупать российские уголь, нефть и газ через посредников по более высоким ценам.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это часть долгосрочной стратегии Запада, а он сам считает, что санкции негативно сказались на мировой экономике в целом. По мнению Путина, основная цель Запада заключается в ухудшении условий жизни для миллионов людей.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Меньше трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики
Вчера, 21:04
 
ЗАПАД ЕВРОПА США Мария Захарова Роберта Метсола Владимир Путин МИД РФ ЕС
 
 
