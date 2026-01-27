"Полные клоуны". На Западе изумились решению ЕС против России
Фази: ЕС загнал себя в зависимость от США после отказа от газа из РФ
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Отказ от российского газа приводит Европу под контроль США, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Они сами себя загнали в полную зависимость от США, страны, от которой, как они утверждают, хотят обрести "независимость". Полные клоуны", — написал он.
Так он отреагировал на заявление президента Европарламента Роберты Метсолы об "укреплении Европой контроля над своим энергоснабжением и усилении своей автономии".
Ранее Совет ЕС официально утвердил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что запрет на поставки СПГ и трубопроводного газа из России, введенный Советом ЕС на 2027 год, является отказом от свободы.
Кремль неоднократно указывал на глубокую ошибку Запада в отказе от российских энергоресурсов, утверждая, что это приведет к новой зависимости, обусловленной более высокими ценами. В Москве также отмечали, что, несмотря на запреты, некоторые страны продолжают закупать российские уголь, нефть и газ через посредников по более высоким ценам.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это часть долгосрочной стратегии Запада, а он сам считает, что санкции негативно сказались на мировой экономике в целом. По мнению Путина, основная цель Запада заключается в ухудшении условий жизни для миллионов людей.