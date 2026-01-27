https://1prime.ru/20260127/rossiya-866955691.html

Правительство рассказало о производстве поездов для ВСМ Москва – Петербург

2026-01-27T23:40+0300

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Производство подвижного состава для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет согласно графику, в нем задействовано более 150 отечественных производителей комплектующих, сообщила пресс-служба правительства РФ. Накануне вице-премьер РФ Виталий Савельев провел совещание по реализации проекта строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Участники обсудили актуальный статус строительства инфраструктуры и производства подвижного состава для ВСМ. "Производство подвижного состава для ВСМ идет в рамках графика. В кооперации по производству высокоскоростного поезда задействовано более 150 российских производителей комплектующих в 36 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении по итогам совещания. В кабмине отметили, что строительно-монтажные работы сейчас ведутся в Московской и Тверской областях, где будут проходить испытания высокоскоростных поездов. "На остальных этапах развернуты подготовительные работы. В общей сложности на всем протяжении трассы ВСМ задействовано около 16 тысяч рабочих и почти 8 тысяч единиц техники", - добавили в пресс-службе. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

