Российский рынок акций в основные торги немного снижается

Российский рынок акций в основные торги немного снижается

2026-01-27T12:52+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

яндекс

норникель

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника немного снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.31 мск снижается на 0,25% относительно предыдущего закрытия, до 2 761,25 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Яндекса" (-1,2%), "Эн+" (-1,1%), акции "Норникеля" (-0,9%), "Русала" (-1%), "Полюса" (-0,9%). Дорожают бумаги "Интер РАО" (+2%), ПИКа (+1,5%), ЮГК (+6,2%), ВК (+1,4%). Рынок в текущей ситуации продолжает оставаться четко новостным, и снова в фокусе ожидания нового раунда международных переговоров, которые пока консервативные, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "Также на повестке дня, но с чуть меньшим "накалом" - монетарная политика Банка России. На наш взгляд, все это настраивает на сохранение на рынке повышенной волатильности. Мы полагаем, что... индекс Мосбиржи будет находиться в широком диапазоне 2700-2800 пунктов", - добавляет она. Индекс Мосбиржи так и не приступил к штурму зоны сопротивления 2790-2820 пунктов и откатился от нее вниз, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Теперь целью движения индикатора является район 2700-2720 пунктов с промежуточной поддержкой около 2750 пунктов", - оценивает он.

