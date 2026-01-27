Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику во вторник днем - 27.01.2026
Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику во вторник днем
Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику во вторник днем - 27.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику во вторник днем
Российский рынок акций символически растет днем во вторник, ожидая новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 27.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций символически растет днем во вторник, ожидая новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.26 мск рос на 0,09%, до 2 770,75 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,26%, до 64,6 доллара за баррель. "Инвесторы все меньше верят в быстрое урегулирование конфликта в Украине, что сдерживает риск-аппетит и давит на котировки. Кроме того, последние сигналы регулятора и обновленные прогнозы ЦБ РФ дают понять, что цикл смягчения будет постепенным и резкого и быстрого снижения ключевой ставки ожидать не стоит, это еще сильнее давит на рынок, который находится высоко относительно значений второй половины 2025 года", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Во второй половине дня рынок начал постепенно отрастать ко вчерашним значениям без особенного новостного фона, добавил он. "Торговля идет вяло, в диапазоне 2757-2760, после того, как в начале недели рынок просел на фоне фактически безрезультатных трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Делегации России, США и Украины договорились продолжить диалог, но конкретики пока нет - инвесторы заняли выжидательную позицию", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "На фондовом рынке наблюдается коррекция: после кратковременного подъема на прошлой неделе, включая дополнительные торговые сессии, индекс Мосбиржи демонстрирует негативную динамику", - отметила Валерия Попова из ИК "Риком-траст". В лидерах роста - акции ТГК-1 (+4,2%), "Распадской" (+3,91%), "Юнипро" (+3,2%), префы "Мечела" (+3,08%) и обыкновенные акции "Россетей" (+3,01%). В лидерах снижения - акции "Эн+ груп" (−1,38%), "Норникеля" (−0,82%), "Полюса" (−0,72%), "Новабев групп" (−0,5%) и "Мосэнерго" (−0,45%). "Для российских трейдеров главное - геополитика. Пока переговоры буксуют, рынок останется в боковике близ 2760 пунктов. Оптимизма с прорывом выше 2800 могут добавить только конкретные дипломатические подвижки или неожиданный рывок нефти к 70 долларам с, как минимум, удержанием текущих дисконтов", - рассказал Силаев. Лозовой ожидает закрытия около результатов вчерашней торговой сессии. Попова ожидает, что индекс Московской биржи к завершению торгов будет находиться в пределах 2745 – 2765 пунктов.
Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику во вторник днем

Российский рынок акций символически растет днем во вторник

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций символически растет днем во вторник, ожидая новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.26 мск рос на 0,09%, до 2 770,75 пункта.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,26%, до 64,6 доллара за баррель.
"Инвесторы все меньше верят в быстрое урегулирование конфликта в Украине, что сдерживает риск-аппетит и давит на котировки. Кроме того, последние сигналы регулятора и обновленные прогнозы ЦБ РФ дают понять, что цикл смягчения будет постепенным и резкого и быстрого снижения ключевой ставки ожидать не стоит, это еще сильнее давит на рынок, который находится высоко относительно значений второй половины 2025 года", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
Во второй половине дня рынок начал постепенно отрастать ко вчерашним значениям без особенного новостного фона, добавил он.
"Торговля идет вяло, в диапазоне 2757-2760, после того, как в начале недели рынок просел на фоне фактически безрезультатных трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Делегации России, США и Украины договорились продолжить диалог, но конкретики пока нет - инвесторы заняли выжидательную позицию", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"На фондовом рынке наблюдается коррекция: после кратковременного подъема на прошлой неделе, включая дополнительные торговые сессии, индекс Мосбиржи демонстрирует негативную динамику", - отметила Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
В лидерах роста - акции ТГК-1 (+4,2%), "Распадской" (+3,91%), "Юнипро" (+3,2%), префы "Мечела" (+3,08%) и обыкновенные акции "Россетей" (+3,01%).
В лидерах снижения - акции "Эн+ груп" (−1,38%), "Норникеля" (−0,82%), "Полюса" (−0,72%), "Новабев групп" (−0,5%) и "Мосэнерго" (−0,45%).
"Для российских трейдеров главное - геополитика. Пока переговоры буксуют, рынок останется в боковике близ 2760 пунктов. Оптимизма с прорывом выше 2800 могут добавить только конкретные дипломатические подвижки или неожиданный рывок нефти к 70 долларам с, как минимум, удержанием текущих дисконтов", - рассказал Силаев.
Лозовой ожидает закрытия около результатов вчерашней торговой сессии.
Попова ожидает, что индекс Московской биржи к завершению торгов будет находиться в пределах 2745 – 2765 пунктов.
