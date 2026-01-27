Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
22:21 27.01.2026
 
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
Во вторник ведомство объявило о ведении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду
