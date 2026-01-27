https://1prime.ru/20260127/samolet-866953428.html
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. Во вторник ведомство объявило о ведении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара. "Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
Во вторник ведомство объявило о ведении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
