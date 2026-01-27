https://1prime.ru/20260127/samolet-866953428.html

В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения - 27.01.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T22:21+0300

2026-01-27T22:21+0300

2026-01-27T22:21+0300

бизнес

краснодар

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271363_0:117:2249:1382_1920x0_80_0_0_0462d21a7b08cb6642d4993e15e969fb.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. Во вторник ведомство объявило о ведении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара. "Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260126/aeroport-866925245.html

краснодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, краснодар, росавиация