Сербия не может быть частью не уважающего ее Евросоюза, заявил Вулин
Сербия не может быть частью не уважающего ее Евросоюза, заявил Вулин - 27.01.2026, ПРАЙМ
Сербия не может быть частью не уважающего ее Евросоюза, заявил Вулин
Сербия не может быть частью не уважающего ее Евросоюза, ее будущее вместе с Россией, такое мнение высказал РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T04:09+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Сербия не может быть частью не уважающего ее Евросоюза, ее будущее вместе с Россией, такое мнение высказал РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"С ЕС у нас история, и история эта не очень хорошая. Если я могу так выразиться, мы в принципе не можем быть частью ЕС, поскольку не признаем Косово, поскольку не хотим рвать наши исторические связи с Россией. Позвольте мне подчеркнуть, наши отношения с Россией - не просто часть истории. Они - часть нашего будущего, поскольку будущее у нас общее", - сказал он.
Как отметил Вулин, Евросоюз неоднократно выказывал Сербии и ее народу неуважение, требуя наложить на Россию санкции, признать Косово, а затем и направляя комиссии Европарламента, которые заявляют о негативной обстановке в стране.
"Мы официально заявляли, что хотим быть частью ЕС, а ЕС отправляет нам комиссию или что бы то ни было, чтобы попытаться показать, что мы - худшее место на свете, что у нас коррупция, что мы - невежественные нецивилизованные глупцы. И мы хотим быть частью этого? Что-то здесь не так ", - подчеркнул он.
В конце января делегация Европарламента прибыла в Белград, чтобы составить отчет о политической ситуации в Сербии на фоне протестов студентов и оппозиции после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, где погибли 16 человек. В парламенте Сербии они провели встречу с представителями оппозиции во главе с Мариникой Тепич из "Партии свободы и правосудия", которые заявили им о "чистках несогласных" в правоохранительных органах и судебной системе и о якобы давлении на СМИ со стороны властей.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что бойкотирует визит делегации Европарламента (ЕП) во главе с докладчиком ЕП Тонино Пицулой, потому что "тот и ему подобные" желают разрушения Сербии. В свою очередь председатель Скупщины Ана Брнабич говорила, что делегация Европарламента планирует приехать без приглашения, что является "крайним неуважением". Глава делегации, докладчик ЕП о прогрессе Сербии на пути интеграции в ЕС хорватский депутат Пицула заявил ранее СМИ, что сербское посольство в Брюсселе и постоянная делегация ЕС в Сербии были заблаговременно предупреждены о визите.
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ.
Экс-вице-премьер Сербии Вулин: Сербия не может быть частью не уважающего ее ЕС
