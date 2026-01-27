https://1prime.ru/20260127/sheremetevo--866933607.html
Прокуратура проверит Шереметьево из-за задержек рейсов
Прокуратура проверит Шереметьево из-за задержек рейсов - 27.01.2026, ПРАЙМ
Прокуратура проверит Шереметьево из-за задержек рейсов
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Шереметьево", заявила пресс-служба... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T11:03+0300
2026-01-27T11:03+0300
2026-01-27T11:03+0300
аэропорт шереметьево
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864668958_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_05fd6c6f2797fff22aa46a7716a3feac.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Шереметьево", заявила пресс-служба ведомства. Ранее пресс-служба аэропорта "Шереметьево" сообщила о временном закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 09.00 мск до 12.00 мск. "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства. Уточняется, что мобильная приемная транспортной прокуратуры продолжает работу в аэропорту "Шереметьево".
https://1prime.ru/20260120/fts-866703130.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864668958_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_fd54bb6b4eddc1f43bf800e2e933e3a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт шереметьево, россия
аэропорт Шереметьево, РОССИЯ
Прокуратура проверит Шереметьево из-за задержек рейсов
Прокуратура организовала проверку из-за задержек рейсов в Шереметьево