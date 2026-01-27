https://1prime.ru/20260127/sheremetevo--866933607.html

Прокуратура проверит Шереметьево из-за задержек рейсов

Прокуратура проверит Шереметьево из-за задержек рейсов

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Шереметьево", заявила пресс-служба ведомства. Ранее пресс-служба аэропорта "Шереметьево" сообщила о временном закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 09.00 мск до 12.00 мск. "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства. Уточняется, что мобильная приемная транспортной прокуратуры продолжает работу в аэропорту "Шереметьево".

