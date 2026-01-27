Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура проверит Шереметьево из-за задержек рейсов - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/sheremetevo--866933607.html
Прокуратура проверит Шереметьево из-за задержек рейсов
Прокуратура проверит Шереметьево из-за задержек рейсов - 27.01.2026, ПРАЙМ
Прокуратура проверит Шереметьево из-за задержек рейсов
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Шереметьево", заявила пресс-служба... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T11:03+0300
2026-01-27T11:03+0300
аэропорт шереметьево
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864668958_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_05fd6c6f2797fff22aa46a7716a3feac.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Шереметьево", заявила пресс-служба ведомства. Ранее пресс-служба аэропорта "Шереметьево" сообщила о временном закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 09.00 мск до 12.00 мск. "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства. Уточняется, что мобильная приемная транспортной прокуратуры продолжает работу в аэропорту "Шереметьево".
https://1prime.ru/20260120/fts-866703130.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864668958_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_fd54bb6b4eddc1f43bf800e2e933e3a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аэропорт шереметьево, россия
аэропорт Шереметьево, РОССИЯ
11:03 27.01.2026
 
Прокуратура проверит Шереметьево из-за задержек рейсов

Прокуратура организовала проверку из-за задержек рейсов в Шереметьево

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Шереметьево", заявила пресс-служба ведомства.
Ранее пресс-служба аэропорта "Шереметьево" сообщила о временном закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 09.00 мск до 12.00 мск.
"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства.
Уточняется, что мобильная приемная транспортной прокуратуры продолжает работу в аэропорту "Шереметьево".
Шереметьево
В Шереметьево задержали россиянку с украшениями Cartier
20 января, 14:14
 
аэропорт ШереметьевоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала