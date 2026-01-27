Симоньян предупредила о схеме с оформлением временной регистрации

https://1prime.ru/20260127/simonyan--866938476.html

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила подписчиков о новом виде мошенничества с оформлением временной регистрации и призвала быть бдительными. "Сограждане, предупреждаю вас о новом виде мошенничества, на которое повелись уже многие, в том числе моя знакомая. Мошенники создают фальшивые сайты 'паспортных столов' и обещают оформить временную регистрацию в России. И россияне, и иностранцы попадаются на удочку", - написала Симоньян в Telegram. Аферисты дают рекламу в соцсетях, берут деньги за оформление документов и отправляют клиентам подделки через курьеров, а полученные деньги потом переводят в криптовалюту, рассказала она. Организаторов такой схемы задержали недавно в Липецке, полиция ищет их подельников. За последние два года они обманули 800 человек. "Будьте, пожалуйста, бдительны", - заключила Симоньян.

