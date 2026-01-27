Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260127/smi-866946720.html
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийском городе Юрмала, которые она не может использовать из-за санкций ЕС, сообщает интернет-издание Baltnews, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", со ссылкой на местного адвоката. "Российская певица столкнулась с новыми проблемами с недвижимостью. На этот раз речь идет о двух квартирах в Юрмале, которые артистка не может продать или использовать из-за санкций ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как отмечается со ссылкой на местного адвоката, существует возможность потери недвижимости из-за невозможности оплачивать коммунальные счета, при этом попытки урегулировать вопрос косвенными путями могут повлечь за собой уголовную ответственность. "Ситуация ужасная. Единственный выход в этом случае - подать в суд на страну и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных", - приводит издание слова адвоката. Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
16:38 27.01.2026 (обновлено: 17:05 27.01.2026)
 
Долина может лишиться двух квартир в Латвии, пишут СМИ

Baltnews: Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Певица Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийском городе Юрмала, которые она не может использовать из-за санкций ЕС, сообщает интернет-издание Baltnews, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", со ссылкой на местного адвоката.
"Российская певица столкнулась с новыми проблемами с недвижимостью. На этот раз речь идет о двух квартирах в Юрмале, которые артистка не может продать или использовать из-за санкций ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечается со ссылкой на местного адвоката, существует возможность потери недвижимости из-за невозможности оплачивать коммунальные счета, при этом попытки урегулировать вопрос косвенными путями могут повлечь за собой уголовную ответственность.
"Ситуация ужасная. Единственный выход в этом случае - подать в суд на страну и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных", - приводит издание слова адвоката.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Церемония вручения премии Золотой Граммофон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с очередной проблемой
20 января, 10:10
 
