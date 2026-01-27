Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс доверия потребителей в США снизился до минимума с 2014 года - 27.01.2026
Индекс доверия потребителей в США снизился до минимума с 2014 года
Индекс доверия потребителей в США снизился до минимума с 2014 года - 27.01.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей в США снизился до минимума с 2014 года
Индекс доверия потребителей в США в январе сократился до минимальных с 2014 года 84,5 пункта с пересмотренного показателя декабря в 94,2 пункта, сообщает... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T18:57+0300
2026-01-27T18:57+0300
мировая экономика
сша
conference board
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/08/830860887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a94aa2a7ed2cce8403a54d25a8d401ad.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в январе сократился до минимальных с 2014 года 84,5 пункта с пересмотренного показателя декабря в 94,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали рост показателя - до 90,9 пункта с первоначального значения декабря в 89,1 пункта. Компания отмечает, что индекс доверия потребителей в США достиг минимального с мая 2014 года значения, когда он составлял 82,2 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий опустился на 9,5 пункта по сравнению с пересмотренным показателем декабря - до 65,1 пункта. Индекс экономических условий снизился в январе на 9,9 пункта к пересмотренному уровню предыдущего месяца - до 113,7 пункта. Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
мировая экономика, сша, conference board
Мировая экономика, США, Conference Board
18:57 27.01.2026
 
Индекс доверия потребителей в США снизился до минимума с 2014 года

Индекс доверия потребителей в США снизился до минимальных с 2014 года 84,5 пункта

© РИА Новости . Вера Голосова
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в январе сократился до минимальных с 2014 года 84,5 пункта с пересмотренного показателя декабря в 94,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали рост показателя - до 90,9 пункта с первоначального значения декабря в 89,1 пункта.
Компания отмечает, что индекс доверия потребителей в США достиг минимального с мая 2014 года значения, когда он составлял 82,2 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий опустился на 9,5 пункта по сравнению с пересмотренным показателем декабря - до 65,1 пункта. Индекс экономических условий снизился в январе на 9,9 пункта к пересмотренному уровню предыдущего месяца - до 113,7 пункта.
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
Нью-Йоркская фондовая биржа
Фондовые индексы США растут на фоне рыночных ожиданий
Вчера, 18:50
 
