Индекс доверия потребителей в США снизился до минимума с 2014 года
Индекс доверия потребителей в США снизился до минимума с 2014 года
2026-01-27T18:57+0300
2026-01-27T18:57+0300
2026-01-27T18:57+0300
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в январе сократился до минимальных с 2014 года 84,5 пункта с пересмотренного показателя декабря в 94,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали рост показателя - до 90,9 пункта с первоначального значения декабря в 89,1 пункта. Компания отмечает, что индекс доверия потребителей в США достиг минимального с мая 2014 года значения, когда он составлял 82,2 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий опустился на 9,5 пункта по сравнению с пересмотренным показателем декабря - до 65,1 пункта. Индекс экономических условий снизился в январе на 9,9 пункта к пересмотренному уровню предыдущего месяца - до 113,7 пункта. Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
