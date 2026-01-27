https://1prime.ru/20260127/ssha-866952030.html
Amazon закроет свои продуктовые магазины в США
Amazon закроет свои продуктовые магазины в США - 27.01.2026, ПРАЙМ
Amazon закроет свои продуктовые магазины в США
Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Amazon закроет свои физические магазины продуктов в США, следует из пресс-релиза компании. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T20:01+0300
2026-01-27T20:01+0300
2026-01-27T20:01+0300
бизнес
технологии
сша
канада
китай
amazon
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863994952_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_6693b7fe09b123893028ccfeb4bba2a8.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Amazon закроет свои физические магазины продуктов в США, следует из пресс-релиза компании. "После тщательной оценки бизнеса и того, как мы можем наилучшим образом обслуживать клиентов, мы приняли трудное решение закрыть наши физические магазины Amazon Go и Amazon Fresh", - говорится в сообщении. Точки будут преобразованы в магазины компании Whole Foods Market, которую Amazon приобрела в 2017 году. Как указывает Amazon, несмотря на обнадеживающие результаты продуктовых магазинов под своим брендом, компании не удалось "создать по-настоящему уникальный клиентский опыт с подходящей экономической моделью". При этом покупатели по-прежнему смогут совершать онлайн-покупки в Amazon Fresh в регионах, где доступен сервис, добавляет Amazon. На данный момент доставка продуктов доступна в 5 тысячах городов США. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
https://1prime.ru/20251027/amazon-863994969.html
сша
канада
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863994952_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_8488f003fd59a743274572a6512ef587.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, сша, канада, китай, amazon, мировая экономика
Бизнес, Технологии, США, КАНАДА, КИТАЙ, Amazon, Мировая экономика
Amazon закроет свои продуктовые магазины в США
Amazon закроет свои физические магазины продуктов в США