Amazon закроет свои продуктовые магазины в США

Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Amazon закроет свои физические магазины продуктов в США, следует из пресс-релиза компании. | 27.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Amazon закроет свои физические магазины продуктов в США, следует из пресс-релиза компании. "После тщательной оценки бизнеса и того, как мы можем наилучшим образом обслуживать клиентов, мы приняли трудное решение закрыть наши физические магазины Amazon Go и Amazon Fresh", - говорится в сообщении. Точки будут преобразованы в магазины компании Whole Foods Market, которую Amazon приобрела в 2017 году. Как указывает Amazon, несмотря на обнадеживающие результаты продуктовых магазинов под своим брендом, компании не удалось "создать по-настоящему уникальный клиентский опыт с подходящей экономической моделью". При этом покупатели по-прежнему смогут совершать онлайн-покупки в Amazon Fresh в регионах, где доступен сервис, добавляет Amazon. На данный момент доставка продуктов доступна в 5 тысячах городов США. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

