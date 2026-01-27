Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Amazon закроет свои продуктовые магазины в США - 27.01.2026
Amazon закроет свои продуктовые магазины в США
Amazon закроет свои продуктовые магазины в США - 27.01.2026, ПРАЙМ
Amazon закроет свои продуктовые магазины в США
Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Amazon закроет свои физические магазины продуктов в США, следует из пресс-релиза компании.
2026-01-27T20:01+0300
2026-01-27T20:01+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Amazon закроет свои физические магазины продуктов в США, следует из пресс-релиза компании. "После тщательной оценки бизнеса и того, как мы можем наилучшим образом обслуживать клиентов, мы приняли трудное решение закрыть наши физические магазины Amazon Go и Amazon Fresh", - говорится в сообщении. Точки будут преобразованы в магазины компании Whole Foods Market, которую Amazon приобрела в 2017 году. Как указывает Amazon, несмотря на обнадеживающие результаты продуктовых магазинов под своим брендом, компании не удалось "создать по-настоящему уникальный клиентский опыт с подходящей экономической моделью". При этом покупатели по-прежнему смогут совершать онлайн-покупки в Amazon Fresh в регионах, где доступен сервис, добавляет Amazon. На данный момент доставка продуктов доступна в 5 тысячах городов США. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
20:01 27.01.2026
 
Amazon закроет свои продуктовые магазины в США

Amazon закроет свои физические магазины продуктов в США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Amazon
Логотип компании Amazon
Логотип компании Amazon. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Amazon закроет свои физические магазины продуктов в США, следует из пресс-релиза компании.
"После тщательной оценки бизнеса и того, как мы можем наилучшим образом обслуживать клиентов, мы приняли трудное решение закрыть наши физические магазины Amazon Go и Amazon Fresh", - говорится в сообщении.
Точки будут преобразованы в магазины компании Whole Foods Market, которую Amazon приобрела в 2017 году.
Как указывает Amazon, несмотря на обнадеживающие результаты продуктовых магазинов под своим брендом, компании не удалось "создать по-настоящему уникальный клиентский опыт с подходящей экономической моделью".
При этом покупатели по-прежнему смогут совершать онлайн-покупки в Amazon Fresh в регионах, где доступен сервис, добавляет Amazon. На данный момент доставка продуктов доступна в 5 тысячах городов США.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
