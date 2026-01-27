https://1prime.ru/20260127/strakhovanie-866935404.html

Российский страховой рынок растет быстрее мирового

Российский страховой рынок растет быстрее мирового - 27.01.2026

Российский страховой рынок растет быстрее мирового

Рост активов российского страхового рынка составил 20,3% (6,3 триллионов рублей) при общем увеличении объема активов страховых организаций юрисдикций,... | 27.01.2026

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Рост активов российского страхового рынка составил 20,3% (6,3 триллионов рублей) при общем увеличении объема активов страховых организаций юрисдикций, представленных в отчете IAIS, на 3,0% до 42 триллионов долларов (4 271 триллионов рублей по курсу ЦБ РФ на конец 2024 года), свидетельствуют данные опубликованного Национальным рейтинговым агентством (НРА) обзора "Страховая индустрия России на фоне мировых трендов".В обзоре использованы данные декабрьского отчета Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS) по итогам 2024 года по страховым компаниям 58 юрисдикций, в совокупности собравших более 90% мировых страховых премий, а также статистика Европейского управления страхования и пенсионного обеспечения (EIOPA) по 30 странам.Лидерами страхового рынка являются, согласно отчету IAIS, являются США (40,4% страховых премий анализируемых стран), Китай – 10,3%, Великобритания – 6,1%, Германия – 5,1%, Япония – 4,7%, на Франция – 5,3%, Бермудские острова – 3,9%, Канада – 3,3%, а на Италия – 2,2% Остальные страны в совокупности по сборам составляют 18,1% страховых премий.По расчетам НРА, по показателям совокупных активов страховщиков по итогам 2024 года Россия занимает 14 место с долей менее 1%. При этом масштабы российского страхового рынка сопоставимы с показателями ведущих мировых стран, а темпы роста значительно превосходят мировые уровни.Так, страховые премии выросли на 62,8% до 3,7 триллионов рублей (в том числе на 162,3% по договорам страхования жизни). Чистая прибыль - на 43,6% до 463 миллиардов рублей.В обзоре отмечается более высокая эффективность деятельности в российском сегменте. Если рентабельность активов организаций из юрисдикций, представленных в отчете ассоциации, по итогам 2024 года не изменилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составила 1,2%, то в России данный показатель достиг 8% (рост на 1,5 п.п.).По итогам 2025-2026 годов рост российского страхового рынка сохранится, считают в НРА, но его темпы будут менее масштабными. Активы страховщиков превысят 7 триллионов рублей уже по итогам 2025 года и сохранятся в 2026 году, страховые премии приблизятся к отметке 4 триллиона рублей к 2026 году, страховые выплаты превысят 2 триллиона рублей. Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций (среднее значение по отрасли) составит 2,3-2,5.

