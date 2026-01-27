https://1prime.ru/20260127/sud-866954468.html

В Лондоне изучат жалобу Tecnimont на запрет судиться с дочкой "Еврохима"

27.01.2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа 18 марта рассмотрит кассационную жалобу итальянского подрядчика Tecnimont S.p.A. на судебный запрет продолжать арбитраж в Лондоне по спору с "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗ-2), следует из материалов дела. В декабре в пресс-службе "Еврохима" РИА Новости сообщили, что арбитражный суд Петербурга запретил Tecnimont S.p.A. и ее российской дочерней структуре "МТ Руссия" продолжать разбирательство в международном арбитраже в Лондоне против "Еврохим Северо-Запад-2", удовлетворив заявление ЕХСЗ-2. По данным картотеки арбитражных дел, арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в декабре удовлетворил два иска ЕХСЗ-2 об антиисковом запрете. Ответчиком по одному делу выступает Tecnimont S.p.A., по другому - "МТ Руссия". За нарушение антиискового запрета предусмотрена судебная неустойка, подлежащая взысканию с Tecnimont S.p.A. в пользу ЕХСЗ-2, в размере 279,3 миллиона евро, 44,4 миллиона долларов и 305,1 миллиона рублей. Неустойка, подлежащая взысканию с "МТ Руссия", определена в размере 546,2 миллиона евро, 2,5 миллиона долларов и 305,1 миллиона рублей. "Назначить рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании арбитражного суда на 18 марта 2026 года", – говорится в определении суда третьей инстанции по спору между ЕХСЗ-2 и Tecnimont S.p.A. Дата рассмотрения кассационной жалобы компании "МТ Руссия" по аналогичному спору пока не назначена, следует из карточки соответствующего дела. По данным "Еврохима", предметом оспариваемого решения стало разбирательство в арбитраже при Международной торговой палате (ICC) в Лондоне, инициированное Tecnimont S.p.A. и "МТ Руссия". Они требуют от ЕХСЗ-2 компенсации за расторжение подрядных контрактов на строительство завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе (Ленинградская область), хотя именно они в мае 2022 года под предлогом санкций перестали исполнять договоренности. Как сообщали в "Еврохиме", компания "ЕвроХим Северо-Запад-2" подала в Высокий суд Индии заявление об исполнении решения московского арбитражного суда о взыскании более 171 миллиарда рублей с Tecnimont S.p.A. и ее российской "дочки" "МТ Руссия", которые входят в группу Maire. Арбитражный суд Москвы 27 ноября 2025 года по иску ЕХСЗ-2 взыскал солидарно с Tecnimont и "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.

