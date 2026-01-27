https://1prime.ru/20260127/t-bank-866939069.html

Суд утвердил мировое соглашение по иску Т-Банка к "Фиту"

27.01.2026

Суд утвердил мировое соглашение по иску Т-Банка к "Фиту"

Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение в деле, где Т-Банк просил аннулировать два знака обслуживания со словесным элементом PayQR,... | 27.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение в деле, где Т-Банк просил аннулировать два знака обслуживания со словесным элементом PayQR, принадлежащих разработчику одноименной платежной системы - московскому ООО "Фит", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. После утверждения мирового соглашения суд во вторник прекратил производство по делу. Условия договоренностей пока не опубликованы. В иске, поданном в январе 2025 года, банк требовал досрочно прекратить правовую охрану обоих знаков в отношении всех услуг пяти классов Международной классификации, для которых они зарегистрированы. По мнению Т-Банка, ответчик свои знаки обслуживания не использует. По данным Роспатента, оба знака ООО "Фит" зарегистрировало в 2016 году для большого количества услуг, связанных с телекоммуникациями, продвижением товаров, связью, банковской и страховой деятельностью, разработкой программного обеспечения и т.п. Оба знака – комбинированные. Кроме слова PayQR, один из них содержит, как сказано в заявке, стилизованное изображение сумки, обрамленное четырьмя угловыми линиями, второй – "графический элемент фантазийного характера", напоминающий то ли компьютерную мышку, то ли божью коровку. Правовая охрана брендов действует сейчас до 2034 и 2035 года. В настоящее время суды рассматривают иск ООО "Фит" о взыскании со Сбербанка около 2,9 миллиарда рублей компенсации за незаконное, как полагает истец, использование его интеллектуальной собственности. По мнению истца, использование Сбербанком обозначений "Плати QR" и SberPay QR является нарушением его прав на знак обслуживания PayQR. Истец просит также запретить такое использование. Суд первой инстанции отклонил иск, сейчас рассматривается апелляция истца.

