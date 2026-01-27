Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тайвань внес вирус Нипах в список инфекций наивысшей категории - 27.01.2026
Тайвань внес вирус Нипах в список инфекций наивысшей категории
Тайвань внес вирус Нипах в список инфекций наивысшей категории - 27.01.2026, ПРАЙМ
Тайвань внес вирус Нипах в список инфекций наивысшей категории
Центр по контролю заболеваний Тайваня на фоне риска распространения вируса Нипах присвоил ему наивысшую, пятую, категорию инфекционных заболеваний, которая... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T14:21+0300
2026-01-27T14:21+0300
общество
здоровье
тайвань
индия
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866941168_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_68e5848ca47b56b00ea1d684791a2664.jpg
ПЕКИН, 27 янв - ПРАЙМ. Центр по контролю заболеваний Тайваня на фоне риска распространения вируса Нипах присвоил ему наивысшую, пятую, категорию инфекционных заболеваний, которая требует немедленного уведомления, сказано в пресс-релизе правительственного агентства. В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса. "Учитывая продолжающегося случаи заражения вирусом Нипах в мире и оценивая степень угрозы, связанные с уровнем смертности, частотой заражений и скоростью распространения, в целях защиты здоровья граждан и снижения угрозы заболевания, начиная с 16 января объявлено, что вирус Нипах предварительно будет включен в пятую категорию инфекционных заболеваний, подлежащие регистрации", - сказано в заявлении. Отмечается, что официальное утверждение ожидается в середине марта. Эта мера подразумевает, что при выявлении случаев заражения врачи должны в течение 24 часов уведомить органы здравоохранения, собрать материалы для тестирования, а также поместить пациентов в специализированные учреждения для изоляции и лечения. Указано, что новые правила позволят усилить систему предупреждения, повысить осведомленность населения о профилактике заболевания, оперативно мобилизовать ресурсы и надлежащим образом реагировать на возможные вспышки в будущем. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных. Роспотребнадзор сообщил 25 января, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
тайвань
индия
общество , здоровье, тайвань, индия, роспотребнадзор
Общество , Здоровье, Тайвань, ИНДИЯ, Роспотребнадзор
14:21 27.01.2026
 
Тайвань внес вирус Нипах в список инфекций наивысшей категории

Центр по контролю заболеваний Тайваня присвоил вирусу Нипах высшую категорию

© РИА Новости . Кирилл Брага | Медицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 27 янв - ПРАЙМ. Центр по контролю заболеваний Тайваня на фоне риска распространения вируса Нипах присвоил ему наивысшую, пятую, категорию инфекционных заболеваний, которая требует немедленного уведомления, сказано в пресс-релизе правительственного агентства.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
"Учитывая продолжающегося случаи заражения вирусом Нипах в мире и оценивая степень угрозы, связанные с уровнем смертности, частотой заражений и скоростью распространения, в целях защиты здоровья граждан и снижения угрозы заболевания, начиная с 16 января объявлено, что вирус Нипах предварительно будет включен в пятую категорию инфекционных заболеваний, подлежащие регистрации", - сказано в заявлении.
Отмечается, что официальное утверждение ожидается в середине марта. Эта мера подразумевает, что при выявлении случаев заражения врачи должны в течение 24 часов уведомить органы здравоохранения, собрать материалы для тестирования, а также поместить пациентов в специализированные учреждения для изоляции и лечения.
Указано, что новые правила позволят усилить систему предупреждения, повысить осведомленность населения о профилактике заболевания, оперативно мобилизовать ресурсы и надлежащим образом реагировать на возможные вспышки в будущем.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Роспотребнадзор сообщил 25 января, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Гинцбург рассказал о симптомах вируса Нипах
25 января, 17:41
 
ОбществоЗдоровьеТайваньИНДИЯРоспотребнадзор
 
 
