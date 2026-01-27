https://1prime.ru/20260127/tramp--866931492.html

Трамп повысил пошлины для Южной Кореи до 25 процентов

Трамп повысил пошлины для Южной Кореи до 25 процентов - 27.01.2026

Трамп повысил пошлины для Южной Кореи до 25 процентов

Президент США Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив местных законодателей в затягивании ратификации... | 27.01.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив местных законодателей в затягивании ратификации соглашения со Штатами. "Из-за того, что корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение, что является его прерогативой, я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все остальные товары, попадающие под действие взаимных пошлин, с 15% до 25%",- написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

