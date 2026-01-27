https://1prime.ru/20260127/tramp--866947501.html
Трамп выразил уверенность в успехе Совета мира по Газе
Трамп выразил уверенность в успехе Совета мира по Газе - 27.01.2026, ПРАЙМ
Трамп выразил уверенность в успехе Совета мира по Газе
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что работа "Совета мира" по Газе будет успешной. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T17:30+0300
2026-01-27T17:30+0300
2026-01-27T17:30+0300
политика
мировая экономика
сша
газа
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что работа "Совета мира" по Газе будет успешной. "Совет мира" будет потрясающим", – сказал он в интервью радиошоу Sid & Friends.
https://1prime.ru/20260126/peskov-866915381.html
сша
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3bd2d7ceba7c5b7233766d2cb0b0273.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, газа, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, США, Газа, Дональд Трамп
Трамп выразил уверенность в успехе Совета мира по Газе
Трамп: Совет мира по Газе будет потрясающим