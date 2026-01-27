https://1prime.ru/20260127/tramp--866947628.html
Трамп оценил развитие ситуации с Гренландией
2026-01-27T17:33+0300
общество
мировая экономика
гренландия
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией "развивается хорошо". "Ситуация с Гренландией развивается и правда хорошо", - сказал он в интервью радиошоу Sid & Friends
