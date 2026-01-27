Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп оценил развитие ситуации с Гренландией - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/tramp--866947628.html
Трамп оценил развитие ситуации с Гренландией
Трамп оценил развитие ситуации с Гренландией - 27.01.2026, ПРАЙМ
Трамп оценил развитие ситуации с Гренландией
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией "развивается хорошо". | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T17:33+0300
2026-01-27T17:33+0300
общество
мировая экономика
гренландия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией "развивается хорошо". "Ситуация с Гренландией развивается и правда хорошо", - сказал он в интервью радиошоу Sid &amp; Friends
https://1prime.ru/20260126/grenlandiya-866897685.html
гренландия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_247e6f610fb3cc54d0d69b0a34cb31dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, гренландия, сша, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, Гренландия, США, Дональд Трамп
17:33 27.01.2026
 
Трамп оценил развитие ситуации с Гренландией

Трамп заявил, что ситуация с Гренландией развивается хорошо

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией "развивается хорошо".
"Ситуация с Гренландией развивается и правда хорошо", - сказал он в интервью радиошоу Sid & Friends
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
СМИ: США подготовили планы по военной операции в Гренландии
Вчера, 06:10
 
ОбществоМировая экономикаГренландияСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала