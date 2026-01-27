Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Трамп выразил надежду на скорое урегулирование на Украине
2026-01-27T17:41+0300
2026-01-27T17:41+0300
ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе". "Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе", - сказал Трамп в эфире в интервью радиостанции WABC. Он отметил, что хочет прекращения кровопролития в конфликте.
17:41 27.01.2026
 
ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе".
"Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе", - сказал Трамп в эфире в интервью радиостанции WABC.
Он отметил, что хочет прекращения кровопролития в конфликте.
