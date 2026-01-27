https://1prime.ru/20260127/tramp--866948189.html
Трамп выразил надежду на скорое урегулирование на Украине
ВАШИНГТОН, 27 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе". "Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе", - сказал Трамп в эфире в интервью радиостанции WABC. Он отметил, что хочет прекращения кровопролития в конфликте.
