https://1prime.ru/20260127/trutnev-866926980.html

Участников ликвидации последствий циклонов на Камчатке предложили наградить

Участников ликвидации последствий циклонов на Камчатке предложили наградить - 27.01.2026, ПРАЙМ

Участников ликвидации последствий циклонов на Камчатке предложили наградить

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступили с инициативой о поощрении жителей... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T02:48+0300

2026-01-27T02:48+0300

2026-01-27T02:59+0300

общество

экономика

россия

камчатский край

камчатка

юрий трутнев

владимир путин

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866926980.jpg?1769471973

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступили с инициативой о поощрении жителей региона, отличившихся при ликвидации последствий мощных циклонов, сообщили в правительстве Камчатского края. "Мы обязательно проанализируем итоги работы. Докладывая президенту (России Владимиру Путину - ред.) о том, кто и как работал, мы внесём предложения о поощрении людей, которые трудились на Камчатке", — заявил Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий циклонов. Инициатива касается энергетиков, медиков, спасателей и других граждан, проявивших героизм и взаимовыручку. К работам также активно подключались военнослужащие, активисты "Российских студенческих отрядов" и "Молодой Гвардии", которые помогали в расчистке территорий и доставке необходимого. "Тяжелые испытания, с которыми столкнулись камчатцы, по-настоящему сплотили жителей нашего региона", — добавил губернатор Владимир Солодов. В конце декабря – первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячной нормы осадков, или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.

камчатский край

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, камчатский край, камчатка, юрий трутнев, владимир путин, мчс