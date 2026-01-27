Участников ликвидации последствий циклонов на Камчатке предложили наградить

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260127/trutnev-866926980.html
2026-01-27T02:48+0300
2026-01-27T02:59+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступили с инициативой о поощрении жителей региона, отличившихся при ликвидации последствий мощных циклонов, сообщили в правительстве Камчатского края. "Мы обязательно проанализируем итоги работы. Докладывая президенту (России Владимиру Путину - ред.) о том, кто и как работал, мы внесём предложения о поощрении людей, которые трудились на Камчатке", — заявил Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий циклонов. Инициатива касается энергетиков, медиков, спасателей и других граждан, проявивших героизм и взаимовыручку. К работам также активно подключались военнослужащие, активисты "Российских студенческих отрядов" и "Молодой Гвардии", которые помогали в расчистке территорий и доставке необходимого. "Тяжелые испытания, с которыми столкнулись камчатцы, по-настоящему сплотили жителей нашего региона", — добавил губернатор Владимир Солодов. В конце декабря – первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячной нормы осадков, или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.
02:48 27.01.2026 (обновлено: 02:59 27.01.2026)
 
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступили с инициативой о поощрении жителей региона, отличившихся при ликвидации последствий мощных циклонов, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Мы обязательно проанализируем итоги работы. Докладывая президенту (России Владимиру Путину - ред.) о том, кто и как работал, мы внесём предложения о поощрении людей, которые трудились на Камчатке", — заявил Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий циклонов.
Инициатива касается энергетиков, медиков, спасателей и других граждан, проявивших героизм и взаимовыручку. К работам также активно подключались военнослужащие, активисты "Российских студенческих отрядов" и "Молодой Гвардии", которые помогали в расчистке территорий и доставке необходимого.
"Тяжелые испытания, с которыми столкнулись камчатцы, по-настоящему сплотили жителей нашего региона", — добавил губернатор Владимир Солодов.
В конце декабря – первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячной нормы осадков, или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.
 
