https://1prime.ru/20260127/trutnev-866926980.html
Участников ликвидации последствий циклонов на Камчатке предложили наградить
Участников ликвидации последствий циклонов на Камчатке предложили наградить - 27.01.2026, ПРАЙМ
Участников ликвидации последствий циклонов на Камчатке предложили наградить
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступили с инициативой о поощрении жителей... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T02:48+0300
2026-01-27T02:48+0300
2026-01-27T02:59+0300
общество
экономика
россия
камчатский край
камчатка
юрий трутнев
владимир путин
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866926980.jpg?1769471973
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступили с инициативой о поощрении жителей региона, отличившихся при ликвидации последствий мощных циклонов, сообщили в правительстве Камчатского края. "Мы обязательно проанализируем итоги работы. Докладывая президенту (России Владимиру Путину - ред.) о том, кто и как работал, мы внесём предложения о поощрении людей, которые трудились на Камчатке", — заявил Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий циклонов. Инициатива касается энергетиков, медиков, спасателей и других граждан, проявивших героизм и взаимовыручку. К работам также активно подключались военнослужащие, активисты "Российских студенческих отрядов" и "Молодой Гвардии", которые помогали в расчистке территорий и доставке необходимого. "Тяжелые испытания, с которыми столкнулись камчатцы, по-настоящему сплотили жителей нашего региона", — добавил губернатор Владимир Солодов. В конце декабря – первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячной нормы осадков, или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.
камчатский край
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, камчатский край, камчатка, юрий трутнев, владимир путин, мчс
Общество , Экономика, РОССИЯ, Камчатский край, КАМЧАТКА, Юрий Трутнев, Владимир Путин, МЧС
Участников ликвидации последствий циклонов на Камчатке предложили наградить
Трутнев предложил поощрить жителей Камчатки, помогавших в ликвидации последствий циклона
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступили с инициативой о поощрении жителей региона, отличившихся при ликвидации последствий мощных циклонов, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Мы обязательно проанализируем итоги работы. Докладывая президенту (России Владимиру Путину - ред.) о том, кто и как работал, мы внесём предложения о поощрении людей, которые трудились на Камчатке", — заявил Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий циклонов.
Инициатива касается энергетиков, медиков, спасателей и других граждан, проявивших героизм и взаимовыручку. К работам также активно подключались военнослужащие, активисты "Российских студенческих отрядов" и "Молодой Гвардии", которые помогали в расчистке территорий и доставке необходимого.
"Тяжелые испытания, с которыми столкнулись камчатцы, по-настоящему сплотили жителей нашего региона", — добавил губернатор Владимир Солодов.
В конце декабря – первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячной нормы осадков, или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.