https://1prime.ru/20260127/tsena-866926614.html

Названа средняя цена новых кроссоверов и внедорожников в России

Названа средняя цена новых кроссоверов и внедорожников в России - 27.01.2026, ПРАЙМ

Названа средняя цена новых кроссоверов и внедорожников в России

Средняя цена новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам 2025 года снизилась на 2,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 3,2 миллиона рублей,... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T01:57+0300

2026-01-27T01:57+0300

2026-01-27T01:57+0300

бизнес

экономика

финансы

авито

haval

geely

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866926614.jpg?1769468226

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Средняя цена новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам 2025 года снизилась на 2,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 3,2 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Авто". "Средняя цена на новые кроссоверы и внедорожники в 2025 году составила 3 220 000 рублей, снизившись на 2,7% по сравнению с предыдущим годом", - рассказали в пресс-службе платформы. Там отметили, что наиболее заметно в минувшем году снизилась цена у моделей SWM G05 Pro (-26,4%, 1,94 миллиона рублей), "Москвич" 3 (-18,4%, 1,77 миллиона рублей), Chery Tiggo 4 Pro (-12,5%, 2,1 миллиона рублей), Exeed RX (-9,2%, 4,95 миллиона рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-7,7%, 3,85 миллиона рублей). "Автомобили сегмента SUV на протяжении нескольких лет занимают доминирующие позиции на рынке: так в 2025 году их доля составила 72% среди всех предложений на "Авито Авто". Для сравнения: на седаны приходится лишь 11,3% объявлений, а на универсалы – 5,7%", - прокомментировал руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито" Артем Хомутинников. В пресс-службе рассказали, что в целом на платформе спрос на автомобили данного сегмента в 2025 году вырос на 11%, а наибольшей популярностью пользовались машины китайских марок Haval, Changan, Geely, Chery и Jetour.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, авито, haval, geely