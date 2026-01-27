https://1prime.ru/20260127/turisty-866928149.html

Туристы потратили рекордные 80,7 миллиарда рублей на новогодние праздники

2026-01-27T04:46+0300

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Туристы потратили рекордные 80,7 миллиарда рублей на путешествия по России в новогодние праздники, совершив 11,8 миллиона поездок по стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка с ссылкой на данные "СберАналитики". "Туристы потратили рекордные 80,7 миллиарда рублей на путешествия по России в новогодние праздники ... это на 25,3% больше, чем за тот же период год назад... В праздничные дни - с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года - россияне совершили 11,8 миллиона поездок по стране. Это на 9,1% больше, чем в прошлогодние новогодние праздники", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что это максимум за всю историю наблюдений "СберАналитики". Отмечается, что 79% расходов были оплачены картой, 13,6% - наличными, 7,4% - переводами. На топ-10 регионов пришлось 64,4% туристических поездок. Самыми популярными направлениями стали Москва (19% поездок), Московская область (18,9%), Санкт-Петербург (7,8%), Ленинградская область (6,4%), Краснодарский край (3,7%), Татарстан (2%), Владимирская (1,9%), Свердловская (1,9%), Нижегородская (1,4%) и Тульская (1,4%) области. Также отмечается, что средняя продолжительность новогодних путешествий выросла с трёх до четырех дней. На долю молодежи 20–34 лет пришлось 28,1% всех туристов, а на россиян старше 60 лет - 11,2%. "54,6% путешественников - женщины, 45,4% - мужчины. При этом 51,1% всех трат совершили мужчины. Регионами с самой большой долей женщин в структуре путешественников оказались Санкт-Петербург (59,7%), Калининградская область (59%) и Москва (57,3%)", - сообщается в исследовании. Самый высокий средний чек пришелся на отели и гостиницы - 6678 рублей. На втором месте - непродовольственные магазины (2901 рубль), на третьем - услуги (2442 рубля).

