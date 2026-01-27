https://1prime.ru/20260127/turoperatory-866926509.html

Туроператоры Турции требуют блокировки 10 иностранных агрегаторов отелей

бизнес

туризм

СТАМБУЛ, 27 янв – ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров Турции (TÜRSAB) через суд требует блокировки десяти иностранных агрегаторов отелей и апартаментов, в том числе Airbnb, обвиняя их в несправедливой конкуренции. Ассоциация в полученном РИА Новости пресс-релизе сообщила, что в соответствии с турецким законодательством исключительное право на предоставление услуг по продаже, маркетингу, рекламе и бронированию отелей в Турции есть у туристических агентств - членов TÜRSAB. "Глобальные порталы по продаже, маркетингу, рекламе и бронированию, действующие в Турции без регистрации, соблюдения каких-либо правил, без документов, без уплаты налогов и без контроля... занимаются недобросовестной конкуренцией в отношении (турецких – ред.) турагентств. Поэтому TÜRSAB подала иск с требованием заблокировать доступ к указанным порталам с целью предотвращения недобросовестной конкуренции в отношении туристических агентств, пресечения незаконной деятельности, осуществляемой без контроля со стороны государственных органов", - говорится в релизе без упоминания конкретных сайтов. Ассоциация отмечает, что у иностранных сайтов нет представителя в Турции, к которому клиенты могли бы обратиться. По данным телеканала OdaTV, речь идет о десяти сайтах, среди которых Airbnb, Expedia, Hotels.com, Agoda, Trip.com. TÜRSAB еще в 2018 году подавала иски с требованием закрыть порядка 20 сайтов-агрегаторов. Крупнейший агрегатор Booking.com с 2017 года был заблокирован в Турции в результате аналогичного иска от ассоциации. После 2020 года, когда компания открыла представительство в Турции и начала платить налоги, доступ был восстановлен, но до сих пор через сайт невозможно забронировать отели в Турции, находясь в стране, передает корреспондент РИА Новости.

