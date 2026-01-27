Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала лидером по экспорту минеральных удобрений - 27.01.2026
Россия стала лидером по экспорту минеральных удобрений
Россия стала лидером по экспорту минеральных удобрений - 27.01.2026, ПРАЙМ
Россия стала лидером по экспорту минеральных удобрений
Россия - лидер по экспорту минеральных удобрений, по итогам 2025 года страна поставила 43 миллиона тонн продукции на зарубежные рынки, заявила глава Минсельхоза | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T13:55+0300
2026-01-27T13:55+0300
оксана лут
минсельхоз
ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Россия - лидер по экспорту минеральных удобрений, по итогам 2025 года страна поставила 43 миллиона тонн продукции на зарубежные рынки, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Россия является лидером по экспорту минеральных удобрений в мире - 43 миллиона тонн по прошлому году Россия поставила на все рынки. Фактически Россия работает со всем миром", - сказала она на выставке Gulfood в Дубае. Министр отметила, что основными рынками стали Азиатский-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Северная Америка и Африка. В августе прошлого года президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщал, что с 2013 года экспорт удобрений из России увеличился на 60%, до 42 миллионов тонн по итогам 2024 года.
сельское хозяйство, россия, дубай, южная америка, африка, оксана лут, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дубай, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АФРИКА, Оксана Лут, Минсельхоз
13:55 27.01.2026
 
Россия стала лидером по экспорту минеральных удобрений

Лут: российский экспорт минеральных удобрений составил 43 миллиона тонн

© РИА Новости . Денис Абрамов
Мешки с удобрениями
Мешки с удобрениями. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Россия - лидер по экспорту минеральных удобрений, по итогам 2025 года страна поставила 43 миллиона тонн продукции на зарубежные рынки, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"Россия является лидером по экспорту минеральных удобрений в мире - 43 миллиона тонн по прошлому году Россия поставила на все рынки. Фактически Россия работает со всем миром", - сказала она на выставке Gulfood в Дубае.
Министр отметила, что основными рынками стали Азиатский-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Северная Америка и Африка.
В августе прошлого года президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщал, что с 2013 года экспорт удобрений из России увеличился на 60%, до 42 миллионов тонн по итогам 2024 года.
ЕС нарастил ввоз российских удобрений до максимума с 2021 года
18 января, 09:55
 
