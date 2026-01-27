https://1prime.ru/20260127/udobreniya-866939829.html

Россия стала лидером по экспорту минеральных удобрений

2026-01-27T13:55+0300

ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Россия - лидер по экспорту минеральных удобрений, по итогам 2025 года страна поставила 43 миллиона тонн продукции на зарубежные рынки, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Россия является лидером по экспорту минеральных удобрений в мире - 43 миллиона тонн по прошлому году Россия поставила на все рынки. Фактически Россия работает со всем миром", - сказала она на выставке Gulfood в Дубае. Министр отметила, что основными рынками стали Азиатский-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Северная Америка и Африка. В августе прошлого года президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщал, что с 2013 года экспорт удобрений из России увеличился на 60%, до 42 миллионов тонн по итогам 2024 года.

