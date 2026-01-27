https://1prime.ru/20260127/ukraina-866927956.html

"Есть некий документ": в ЕС раскрыли уловку Зеленского на переговорах в ОАЭ

2026-01-27T04:40+0300

украина

сша

киев

владимир зеленский

стив уиткофф

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Австрийский полковник Маркус Райснер в эфире телерадиокомпании ORF выразил мнение, что Владимир Зеленский намерен воспользоваться трехсторонними переговорами между Россией, Украиной и США, чтобы заручиться гарантиями безопасности от Вашингтона. В ответ на вопрос ведущего о возможностях мирного урегулирования на Украине, Райснер отметил, что Зеленский предложил формат трехсторонней встречи для обсуждения и закрепления безопасности Киева. "Зеленский заявил, что есть некий документ, готовый к подписанию между США и Украиной, он будет аналогичен пятой статье договора НАТО. Таким образом, он надеется получить гарантии безопасности", — пояснил он.Вчера Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к новым переговорам в формате РФ-США-Украина, которые пройдут в ОАЭ на этой неделе. Спецпосланник президента США, Стив Уиткофф, ранее объявил, что Россия, США и Украина согласились продолжить переговорный процесс в Абу-Даби. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, ссылающегося на источник в американском правительстве, встреча может возобновиться в воскресенье. 23-24 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, прошли первые заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.

2026

украина, сша, киев, владимир зеленский, стив уиткофф, нато