СМИ сообщили, что Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Издание Berliner Zeitung утверждает, что киевская власть демонстрирует больше гибкости на переговорах с Россией в свете трудностей, с которыми сталкивается внутри страны. "Украинское руководство в настоящее время столкнулось с рядом внутренних проблем: коррупцией в Киеве, низкими показателями мобилизации и огромным давлением на население из-за многодневных отключений электроэнергии в нескольких крупных городах Украины", — говорится в материале.По мнению газеты, позитивный настрой недавних диалогов в Абу-Даби указывает на то, что Украина впервые обсуждает болезненные компромиссы, стараясь не афишировать их, чтобы предотвратить внутренние политические потрясения. "Это молчание подпитывает спекуляции. Зеленский пытается выиграть время?", — задается вопросом автор статьи.Днем ранее Владимир Зеленский объявил о подготовке Киева к предстоящим трехсторонним переговорам с Россией и США, намеченным в ОАЭ на этой неделе. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия, США и Украина согласились продолжить диалог в Абу-Даби.Согласно сообщению журналиста портала Axios Барака Равида со ссылкой на источник в американской администрации, обсуждения могут возобновиться в воскресенье. Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины имели место 23-24 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

