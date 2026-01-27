https://1prime.ru/20260127/ukraina-866928743.html

В Италии обратились к Зеленскому с неутешительные новостями о переговорах

В Италии обратились к Зеленскому с неутешительные новостями о переговорах - 27.01.2026, ПРАЙМ

В Италии обратились к Зеленскому с неутешительные новостями о переговорах

Итальянское издание La Stampa утверждает, что надежды Владимира Зеленского на поддержку со стороны Брюсселя не оправданны после исключения Европы из украинских... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T05:20+0300

2026-01-27T05:20+0300

2026-01-27T05:20+0300

мировая экономика

общество

сша

европа

киев

владимир зеленский

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Итальянское издание La Stampa утверждает, что надежды Владимира Зеленского на поддержку со стороны Брюсселя не оправданны после исключения Европы из украинских переговоров. "Зеленский продолжает апеллировать к Европе как к сообществу, имеющему общую судьбу, но формат, исключающий ее, заставляет Киев еще больше зависеть от тех, кто контролирует переговоры и гарантии", — говорится в материале.По мнению издания, хотя Европа и сохраняет поддержку Киева, она лишена влияния на реальные меры по разрешению кризиса на Украине и вовлечена во внутренние разногласия. На днях Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к предстоящим трехсторонним переговорам с Россией и США, которые запланированы в ОАЭ на текущей неделе. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Россия, США и Украина выразили согласие продолжить диалог на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на американского чиновника, заявил, что обсуждения могут возобновиться в воскресенье. 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включавшие представителей России, США и Украины.

https://1prime.ru/20260127/ukraina-866928366.html

https://1prime.ru/20260127/ukraina-866927956.html

сша

европа

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, европа, киев, владимир зеленский, стив уиткофф