В Италии обратились к Зеленскому с неутешительные новостями о переговорах - 27.01.2026
В Италии обратились к Зеленскому с неутешительные новостями о переговорах
В Италии обратились к Зеленскому с неутешительные новостями о переговорах - 27.01.2026, ПРАЙМ
В Италии обратились к Зеленскому с неутешительные новостями о переговорах
Итальянское издание La Stampa утверждает, что надежды Владимира Зеленского на поддержку со стороны Брюсселя не оправданны после исключения Европы из украинских... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T05:20+0300
2026-01-27T05:20+0300
мировая экономика
общество
сша
европа
киев
владимир зеленский
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Итальянское издание La Stampa утверждает, что надежды Владимира Зеленского на поддержку со стороны Брюсселя не оправданны после исключения Европы из украинских переговоров. "Зеленский продолжает апеллировать к Европе как к сообществу, имеющему общую судьбу, но формат, исключающий ее, заставляет Киев еще больше зависеть от тех, кто контролирует переговоры и гарантии", — говорится в материале.По мнению издания, хотя Европа и сохраняет поддержку Киева, она лишена влияния на реальные меры по разрешению кризиса на Украине и вовлечена во внутренние разногласия. На днях Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к предстоящим трехсторонним переговорам с Россией и США, которые запланированы в ОАЭ на текущей неделе. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Россия, США и Украина выразили согласие продолжить диалог на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на американского чиновника, заявил, что обсуждения могут возобновиться в воскресенье. 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включавшие представителей России, США и Украины.
сша
европа
киев
мировая экономика, общество , сша, европа, киев, владимир зеленский, стив уиткофф
Мировая экономика, Общество , США, ЕВРОПА, Киев, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф
05:20 27.01.2026
 
В Италии обратились к Зеленскому с неутешительные новостями о переговорах

La Stampa: Киев не стоит рассчитывать на помощь от ЕС на переговорах с Россией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Итальянское издание La Stampa утверждает, что надежды Владимира Зеленского на поддержку со стороны Брюсселя не оправданны после исключения Европы из украинских переговоров.
"Зеленский продолжает апеллировать к Европе как к сообществу, имеющему общую судьбу, но формат, исключающий ее, заставляет Киев еще больше зависеть от тех, кто контролирует переговоры и гарантии", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
СМИ сообщили, что Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией
05:02
По мнению издания, хотя Европа и сохраняет поддержку Киева, она лишена влияния на реальные меры по разрешению кризиса на Украине и вовлечена во внутренние разногласия.
На днях Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к предстоящим трехсторонним переговорам с Россией и США, которые запланированы в ОАЭ на текущей неделе. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Россия, США и Украина выразили согласие продолжить диалог на неделе в Абу-Даби.
Журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на американского чиновника, заявил, что обсуждения могут возобновиться в воскресенье. 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включавшие представителей России, США и Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
"Есть некий документ": в ЕС раскрыли уловку Зеленского на переговорах в ОАЭ
04:40
 
Мировая экономикаОбществоСШАЕВРОПАКиевВладимир ЗеленскийСтив Уиткофф
 
 
