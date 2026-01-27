https://1prime.ru/20260127/ukraina-866928743.html
В Италии обратились к Зеленскому с неутешительные новостями о переговорах
В Италии обратились к Зеленскому с неутешительные новостями о переговорах
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Итальянское издание La Stampa утверждает, что надежды Владимира Зеленского на поддержку со стороны Брюсселя не оправданны после исключения Европы из украинских переговоров. "Зеленский продолжает апеллировать к Европе как к сообществу, имеющему общую судьбу, но формат, исключающий ее, заставляет Киев еще больше зависеть от тех, кто контролирует переговоры и гарантии", — говорится в материале.По мнению издания, хотя Европа и сохраняет поддержку Киева, она лишена влияния на реальные меры по разрешению кризиса на Украине и вовлечена во внутренние разногласия. На днях Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к предстоящим трехсторонним переговорам с Россией и США, которые запланированы в ОАЭ на текущей неделе. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Россия, США и Украина выразили согласие продолжить диалог на неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на американского чиновника, заявил, что обсуждения могут возобновиться в воскресенье. 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включавшие представителей России, США и Украины.
