"Усилят атаки": в Европе высказались о провокациях перед переговорами в ОАЭ
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Киев может предпринять новые провокации, чтобы усложнить переговорный процесс и якобы продемонстрировать свою силу, заявил профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в эфире YouTube-канала Deep Dive. "Если уж на то пошло, я думаю, что они (Украинцы. — Прим. ред.) только усилят атаки, потому что в конце концов, кажется, что это единственное, что позволит им показать силу на переговорах,", — пояснил он.Дизен считает, что Украина не до конца осознает, что именно Россия контролирует ситуацию, что дает ей возможность сильно давить на Киев. "Поэтому я не думаю, что россияне собираются пойти на существенное снижение давления на Украину во время новых переговоров", — заключил Дизен.Вчера Владимир Зеленский объявил о подготовке Киева к новым трехсторонним переговорам с Россией и США, которые планируются на этой неделе в ОАЭ. Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия, США и Украина приняли решение продолжить диалог на неделе в Абу-Даби. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, ссылающегося на американского чиновника, обсуждения могут возобновиться в воскресенье. 23-24 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, прошли заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.
