Ермаку скоро предъявят обвинения, заявили в Раде

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку украинские правоохранители в ближайшее время официально предъявят обвинения, считает депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*. "Андрей Ермак передвигается по Киеву на машине скорой помощи. Лично ему это не поможет. Совсем скоро будут предъявлены обвинения экс-главе офиса (Зеленского -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*. Сроки, статью и правоохранительный орган, который должен предъявить обвинения Ермаку, депутат не назвал. Гончаренко* 15 января заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет в отношении Ермака досудебное расследование, Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. НАБУ сообщило в ноябре 2025 года о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле экс-министра энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.* Внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.

