https://1prime.ru/20260127/ukraina-866951382.html
Ермаку скоро предъявят обвинения, заявили в Раде
Ермаку скоро предъявят обвинения, заявили в Раде - 27.01.2026, ПРАЙМ
Ермаку скоро предъявят обвинения, заявили в Раде
Экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку украинские правоохранители в ближайшее время официально предъявят обвинения, считает депутат Верховной рады... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T19:27+0300
2026-01-27T19:27+0300
2026-01-27T19:27+0300
финансы
украина
рф
киев
владимир зеленский
набу
в мире
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859860207_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd873e427d043342539520082bca4b18.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку украинские правоохранители в ближайшее время официально предъявят обвинения, считает депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*. "Андрей Ермак передвигается по Киеву на машине скорой помощи. Лично ему это не поможет. Совсем скоро будут предъявлены обвинения экс-главе офиса (Зеленского -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*. Сроки, статью и правоохранительный орган, который должен предъявить обвинения Ермаку, депутат не назвал. Гончаренко* 15 января заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет в отношении Ермака досудебное расследование, Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. НАБУ сообщило в ноябре 2025 года о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле экс-министра энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.* Внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
https://1prime.ru/20260125/energoatom-866883099.html
украина
рф
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859860207_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_982bac17a428548b42e9c013fadbb992.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, украина, рф, киев, владимир зеленский, набу, в мире, рада
Финансы, УКРАИНА, РФ, Киев, Владимир Зеленский, НАБУ, В мире, Рада
Ермаку скоро предъявят обвинения, заявили в Раде
Гончаренко: в ближайшее время Ермаку предъявят обвинения
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку украинские правоохранители в ближайшее время официально предъявят обвинения, считает депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
"Андрей Ермак передвигается по Киеву на машине скорой помощи. Лично ему это не поможет. Совсем скоро будут предъявлены обвинения экс-главе офиса (Зеленского -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*.
Сроки, статью и правоохранительный орган, который должен предъявить обвинения Ермаку, депутат не назвал.
Гончаренко* 15 января заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет в отношении Ермака досудебное расследование,
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
НАБУ сообщило в ноябре 2025 года о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле экс-министра энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
В Раде хотят обратиться в НАБУ из-за новой схемы с "Энергоатомом"