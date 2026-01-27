https://1prime.ru/20260127/ukraina-866956448.html

В Киеве более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии

В Киеве более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии - 27.01.2026, ПРАЙМ

В Киеве более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии

Более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии в Киеве, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T23:50+0300

2026-01-27T23:50+0300

2026-01-27T23:50+0300

газ

киев

украина

денис шмыгаль

виталий кличко

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_7:0:2523:1415_1920x0_80_0_0_170ccc9e77c9f04a8ac9812120392407.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии в Киеве, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. "В настоящее время в Киеве без электроэнергии остаются 710 тысяч потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля. По словам министра, вся необходимая помощь горожанам предоставлена, процесс восстановления энергообеспечения Киева идет. Девятого января власти Киева сообщили, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866889900.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, киев, украина, денис шмыгаль, виталий кличко, мировая экономика