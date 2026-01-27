Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум - 27.01.2026
Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум
Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на уран поднялась выше 89 долларов за фунт, впервые с июня позапрошлого года, следует из данных завершившихся торгов. В понедельник цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 89,25 доллара за фунт. Показатель находится выше 89 долларов впервые с 4 июня 2024 года. Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже на 9% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на уран поднялась выше 89 долларов за фунт, впервые с июня позапрошлого года, следует из данных завершившихся торгов.
В понедельник цена февральских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 89,25 доллара за фунт. Показатель находится выше 89 долларов впервые с 4 июня 2024 года.
Цена урана растет второй месяц подряд, с начала января значение увеличилось уже на 9% после роста почти на 7% в декабре прошлого года.
