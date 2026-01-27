https://1prime.ru/20260127/vladelets-866925972.html

Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как вести бизнес

Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как вести бизнес - 27.01.2026, ПРАЙМ

Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как вести бизнес

Начинающим предпринимателям стоит относиться к своему дело ответственно и лелеять его, иначе ничего не получится, при этом придется много работать - с 6 утра и... | 27.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Начинающим предпринимателям стоит относиться к своему дело ответственно и лелеять его, иначе ничего не получится, при этом придется много работать - с 6 утра и 11-12 часов вечера, рассказал в интервью РИА Новости владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов. "Если относиться к своему делу ответственно, лелеять его, как ребенка - потому что иначе ничего не получится. Ко мне часто обращаются за советами, и я всем говорю: если ты хочешь, чтобы твой бизнес рос, развивался - естественно, это не 24 на 7, мы, конечно, спим - но работа начинается с 6 утра и заканчивается в 11-12 часов вечера", - ответил он на вопрос, стоит ли молодым предпринимателям открывать пекарни. "А если открыть пекарню, нанять сотрудников, а потом только приходить за выручкой, то бизнес просуществует только ограниченный отрезок времени, даже на хорошем месте", - добавил Максимов. Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.

