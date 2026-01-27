Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как вести бизнес - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/vladelets-866925972.html
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как вести бизнес
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как вести бизнес - 27.01.2026, ПРАЙМ
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как вести бизнес
Начинающим предпринимателям стоит относиться к своему дело ответственно и лелеять его, иначе ничего не получится, при этом придется много работать - с 6 утра и... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T00:26+0300
2026-01-27T00:26+0300
бизнес
общество
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866925972.jpg?1769462802
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Начинающим предпринимателям стоит относиться к своему дело ответственно и лелеять его, иначе ничего не получится, при этом придется много работать - с 6 утра и 11-12 часов вечера, рассказал в интервью РИА Новости владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов. "Если относиться к своему делу ответственно, лелеять его, как ребенка - потому что иначе ничего не получится. Ко мне часто обращаются за советами, и я всем говорю: если ты хочешь, чтобы твой бизнес рос, развивался - естественно, это не 24 на 7, мы, конечно, спим - но работа начинается с 6 утра и заканчивается в 11-12 часов вечера", - ответил он на вопрос, стоит ли молодым предпринимателям открывать пекарни. "А если открыть пекарню, нанять сотрудников, а потом только приходить за выручкой, то бизнес просуществует только ограниченный отрезок времени, даже на хорошем месте", - добавил Максимов. Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, владимир путин
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
00:26 27.01.2026
 
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как вести бизнес

Владелец пекарни "Машенька" Максимов посоветовал молодым бизнесменам лелеять свое дело

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Начинающим предпринимателям стоит относиться к своему дело ответственно и лелеять его, иначе ничего не получится, при этом придется много работать - с 6 утра и 11-12 часов вечера, рассказал в интервью РИА Новости владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов.
"Если относиться к своему делу ответственно, лелеять его, как ребенка - потому что иначе ничего не получится. Ко мне часто обращаются за советами, и я всем говорю: если ты хочешь, чтобы твой бизнес рос, развивался - естественно, это не 24 на 7, мы, конечно, спим - но работа начинается с 6 утра и заканчивается в 11-12 часов вечера", - ответил он на вопрос, стоит ли молодым предпринимателям открывать пекарни.
"А если открыть пекарню, нанять сотрудников, а потом только приходить за выручкой, то бизнес просуществует только ограниченный отрезок времени, даже на хорошем месте", - добавил Максимов.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
 
БизнесОбществоРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала