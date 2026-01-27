https://1prime.ru/20260127/voyna-866947063.html
Генерал-лейтенант из Германии, Геральд Функе, выдвинул призыв к подготовке к возможному серьезному конфликту с Россией, как сообщает издание The Times. | 27.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Генерал-лейтенант из Германии, Геральд Функе, выдвинул призыв к подготовке к возможному серьезному конфликту с Россией, как сообщает издание The Times."Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемое число раненых, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день", — заявил военный.В статье также подчеркивается, что если боевые действия начнутся, койки в больницах бундесвера могут не справляться с наплывом раненых, и поэтому генерал Функе рассматривает возможность привлечения гражданских медицинских учреждений.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать ни на одно государство. Он указывает на то, что западные политики постоянно пугают своих граждан мнимой угрозой, чтобы переключить их внимание с внутренних проблем.В последние годы Москва фиксирует необычайную активизацию НАТО около своих западных рубежей. Милитаристский блок разворачивает новые инициативы, оправдывая это необходимостью сдерживания так называемой "агрессии".
