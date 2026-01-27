https://1prime.ru/20260127/voz-866942215.html

ВОЗ допустила дальнейшее распространение вируса Нипах

ЖЕНЕВА, 26 янв – ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает возможным дальнейшее заражение населения вирусом Нипах из-за низкой изученности заболевания, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич. "Источник инфекции до конца не изучен. Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию", - заявил он. По его словам, необходимо повысить осведомленность населения о факторах риска, таких как употребление сока финиковой пальмы.

