ВОЗ допустила дальнейшее распространение вируса Нипах
ВОЗ допустила дальнейшее распространение вируса Нипах - 27.01.2026, ПРАЙМ
ВОЗ допустила дальнейшее распространение вируса Нипах
27.01.2026
ЖЕНЕВА, 26 янв – ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает возможным дальнейшее заражение населения вирусом Нипах из-за низкой изученности заболевания, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич. "Источник инфекции до конца не изучен. Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию", - заявил он. По его словам, необходимо повысить осведомленность населения о факторах риска, таких как употребление сока финиковой пальмы.
