Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВОЗ допустила дальнейшее распространение вируса Нипах - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/voz-866942215.html
ВОЗ допустила дальнейшее распространение вируса Нипах
ВОЗ допустила дальнейшее распространение вируса Нипах - 27.01.2026, ПРАЙМ
ВОЗ допустила дальнейшее распространение вируса Нипах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает возможным дальнейшее заражение населения вирусом Нипах из-за низкой изученности заболевания, заявил РИА... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T14:28+0300
2026-01-27T14:28+0300
здоровье
общество
женева
индия
бангладеш
воз
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/75/835727510_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9f3e0d33848d6d5d2d5b0d7b5ff4b504.jpg
ЖЕНЕВА, 26 янв – ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает возможным дальнейшее заражение населения вирусом Нипах из-за низкой изученности заболевания, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич. "Источник инфекции до конца не изучен. Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию", - заявил он. По его словам, необходимо повысить осведомленность населения о факторах риска, таких как употребление сока финиковой пальмы.
https://1prime.ru/20260125/virus-866883902.html
женева
индия
бангладеш
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/75/835727510_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_f50e5f2dab35841a48acf54435186ce3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, общество , женева, индия, бангладеш, воз
Здоровье, Общество , ЖЕНЕВА, ИНДИЯ, Бангладеш, ВОЗ
14:28 27.01.2026
 
ВОЗ допустила дальнейшее распространение вируса Нипах

ВОЗ: возможно дальнейшее распространение вируса Нипах из-за низкой изученности

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема ВОЗ
Эмблема ВОЗ - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Эмблема ВОЗ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 26 янв – ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает возможным дальнейшее заражение населения вирусом Нипах из-за низкой изученности заболевания, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.
"Источник инфекции до конца не изучен. Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию", - заявил он.
По его словам, необходимо повысить осведомленность населения о факторах риска, таких как употребление сока финиковой пальмы.
Медицинский работник - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
В Роспотребнадзоре дали рекомендации из-за вспышки вируса Нипах
25 января, 17:26
 
ЗдоровьеОбществоЖЕНЕВАИНДИЯБангладешВОЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала