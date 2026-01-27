https://1prime.ru/20260127/vrach-866927775.html

Врач рассказал, как "Оземпик" может сжигать мышечную массу - 27.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Препарат "Оземпик" и его аналоги, помимо жира, могут сжигать мышечную массу и снижать иммунитет, если человек не выстроит правильный рацион и не снизит стресс, рассказал эксперт рынка НТИ "Хелснет", кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад. "При приеме "Оземпика" и аналогов человек начинает меньше есть, что помогает снизить выработку инсулина (это главный сигнал телу на запасание жира) и перейти в режим сжигания жира. Однако в условиях дефицита питательных веществ, кроме жира и воды, человек теряет мышечную массу", - рассказал врач. Он уточнил, что мышечная масса может составить до 40% от сброшенного веса. Также пациент может испытывать все негативные эффекты длительного голодания, включая снижение функции щитовидной железы и снижение иммунитета. По словам эксперта, медикаменты не дадут стойкого результата, пока не восстановлено питание мозга или человек не вышел из хронического стресса. Врач посоветовал для поддержания здорового веса поменять рацион в сторону продуктов с высокой питательной ценностью. К ним относятся цельные животные продукты и некрахмалистые овощи. По его словам, если сделать шаг в сторону и подумать, возможно ли в принципе эффективное и безопасное лекарство от ожирения, то мы придём к неожиданному выводу. "Дело в том, что ожирение - это следствие избыточной выработки инсулина, за которой следует инсулинорезистентность. А избыток инсулина, в свою очередь, - это следствие тех сигналов, которые мы даём телу своим поведением: рационом и режимом питания, факторами хронического воспаления и стресса. Тело послушно подчиняется нашему поведению. И никакое лекарство не способно отменить эти причинно-следственные связи", - объяснил эксперт. Он подчеркнул, что в лечении ожирения в первую очередь необходимо корректировать образ жизни и питание. Лекарство в этом случае может быть вспомогательным инструментом.

