здоровье
общество
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россиянки пожаловались на различные симптомы после применения препарата для омоложения кожи Dermaheal, сообщает Telegram-канал Baza."После его применения выпадают волосы, возникают аллергия, пятна, сыпь и сильные отеки", — говорится в публикации.В материале отметили, что популярное средство предназначено для использования в условиях клиник, но его активно продают в интернете, выдавая его за профессиональное средство омоложения кожи. После применения препарата пострадавшим приходится обращаться к косметологам ради устранения последствий.Источник предположил, что симптомы могут возникать из-за поддельности товара, поскольку покупают его без сертификации или гарантии подлинности.
2026
здоровье, общество
Здоровье, Общество
17:35 27.01.2026
 
СМИ рассказали о вреде популярного препарата для омоложения кожи

Baza: россиянки страдают от сыпи из-за препарата для омоложения кожи Dermaheal

Косметология
Косметология. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россиянки пожаловались на различные симптомы после применения препарата для омоложения кожи Dermaheal, сообщает Telegram-канал Baza.
"После его применения выпадают волосы, возникают аллергия, пятна, сыпь и сильные отеки", — говорится в публикации.
В материале отметили, что популярное средство предназначено для использования в условиях клиник, но его активно продают в интернете, выдавая его за профессиональное средство омоложения кожи. После применения препарата пострадавшим приходится обращаться к косметологам ради устранения последствий.
Источник предположил, что симптомы могут возникать из-за поддельности товара, поскольку покупают его без сертификации или гарантии подлинности.
