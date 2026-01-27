https://1prime.ru/20260127/vred-866947896.html

СМИ рассказали о вреде популярного препарата для омоложения кожи

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россиянки пожаловались на различные симптомы после применения препарата для омоложения кожи Dermaheal, сообщает Telegram-канал Baza."После его применения выпадают волосы, возникают аллергия, пятна, сыпь и сильные отеки", — говорится в публикации.В материале отметили, что популярное средство предназначено для использования в условиях клиник, но его активно продают в интернете, выдавая его за профессиональное средство омоложения кожи. После применения препарата пострадавшим приходится обращаться к косметологам ради устранения последствий.Источник предположил, что симптомы могут возникать из-за поддельности товара, поскольку покупают его без сертификации или гарантии подлинности.

