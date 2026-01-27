Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Время обслуживания рейсов "Победы" может быть увеличено из-за снегопада - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/vremja-866926248.html
Время обслуживания рейсов "Победы" может быть увеличено из-за снегопада
Время обслуживания рейсов "Победы" может быть увеличено из-за снегопада - 27.01.2026, ПРАЙМ
Время обслуживания рейсов "Победы" может быть увеличено из-за снегопада
Время обслуживания рейсов "Победы" на прилет и вылет может быть увеличено из-за снегопада, авиакомпания перевела свои службы на усиленный режим работы, сообщил... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T00:56+0300
2026-01-27T00:56+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866926248.jpg?1769464610
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Время обслуживания рейсов "Победы" на прилет и вылет может быть увеличено из-за снегопада, авиакомпания перевела свои службы на усиленный режим работы, сообщил авиаперевозчик. "Наши производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. Из-за ожидаемого роста нагрузки на наземные службы и необходимости постоянной расчистки перрона и взлетно-посадочных полос возможно увеличение времени подготовки воздушных судов к вылету и обслуживания прилетевших рейсов", - говорится в сообщении. Авиакомпания рекомендовала пассажирам заблаговременно выезжать в аэропорт с учетом ситуации на дорогах, а также отслеживать статус своего рейса. Это можно сделать с помощью чат-бота Вити, на сайте аэропорта, а также по телефону или электронной почте, указанным в бронировании. "Победа" готова к обеспечению производственной программы с соблюдением всех требований безопасности полетов", - отметили в авиакомпании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
00:56 27.01.2026
 
Время обслуживания рейсов "Победы" может быть увеличено из-за снегопада

Время обслуживания рейсов "Победы" на прилет и вылет может быть увеличено из-за снегопада

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Время обслуживания рейсов "Победы" на прилет и вылет может быть увеличено из-за снегопада, авиакомпания перевела свои службы на усиленный режим работы, сообщил авиаперевозчик.
"Наши производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. Из-за ожидаемого роста нагрузки на наземные службы и необходимости постоянной расчистки перрона и взлетно-посадочных полос возможно увеличение времени подготовки воздушных судов к вылету и обслуживания прилетевших рейсов", - говорится в сообщении.
Авиакомпания рекомендовала пассажирам заблаговременно выезжать в аэропорт с учетом ситуации на дорогах, а также отслеживать статус своего рейса. Это можно сделать с помощью чат-бота Вити, на сайте аэропорта, а также по телефону или электронной почте, указанным в бронировании.
"Победа" готова к обеспечению производственной программы с соблюдением всех требований безопасности полетов", - отметили в авиакомпании.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала