Удар по ВСУ в зоне спецоперации вызвал переполох в США - 27.01.2026
Удар по ВСУ в зоне спецоперации вызвал переполох в США
Украинские военные утратили ценный и сложно заменяемый вертолет Ми-24 в результате атаки российских сил, пишет журнал Military Watch Magazine. | 27.01.2026
2026-01-27T17:15+0300
2026-01-27T17:15+0300
общество
мировая экономика
минобороны рф
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Украинские военные утратили ценный и сложно заменяемый вертолет Ми-24 в результате атаки российских сил, пишет журнал Military Watch Magazine."Одной из уничтоженный целей был ударный вертолет советского производства Ми-24, один из самых ценных видов воздушной техники на вооружении украинцев, который довольно сложно заменить", — говорится в публикации.На днях Министерство обороны России заявило об уничтожении специалистами беспилотных сил двух украинских вертолетов в Кировоградской области.Министерство также обнародовало видеозапись, на которой беспилотники "Герань" поражают вертолеты Ми-24 и Ми-8 на площадке, находящейся в 46 километрах к западу от аэродрома Канатово.
1920
1920
true
общество, мировая экономика, минобороны рф
Общество, Мировая экономика, Минобороны РФ
17:15 27.01.2026
 
Удар по ВСУ в зоне спецоперации вызвал переполох в США

MWM: ВСУ утратили ценный и труднозаменимый вертолет после атаки "Гераней"

Флаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Украинские военные утратили ценный и сложно заменяемый вертолет Ми-24 в результате атаки российских сил, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Одной из уничтоженный целей был ударный вертолет советского производства Ми-24, один из самых ценных видов воздушной техники на вооружении украинцев, который довольно сложно заменить", — говорится в публикации.
На днях Министерство обороны России заявило об уничтожении специалистами беспилотных сил двух украинских вертолетов в Кировоградской области.
Министерство также обнародовало видеозапись, на которой беспилотники "Герань" поражают вертолеты Ми-24 и Ми-8 на площадке, находящейся в 46 километрах к западу от аэродрома Канатово.
Общество Мировая экономика Минобороны РФ
 
 
