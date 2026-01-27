https://1prime.ru/20260127/vsu-866947359.html

Удар по ВСУ в зоне спецоперации вызвал переполох в США

Удар по ВСУ в зоне спецоперации вызвал переполох в США - 27.01.2026, ПРАЙМ

Удар по ВСУ в зоне спецоперации вызвал переполох в США

Украинские военные утратили ценный и сложно заменяемый вертолет Ми-24 в результате атаки российских сил, пишет журнал Military Watch Magazine. | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T17:15+0300

2026-01-27T17:15+0300

2026-01-27T17:15+0300

общество

мировая экономика

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Украинские военные утратили ценный и сложно заменяемый вертолет Ми-24 в результате атаки российских сил, пишет журнал Military Watch Magazine."Одной из уничтоженный целей был ударный вертолет советского производства Ми-24, один из самых ценных видов воздушной техники на вооружении украинцев, который довольно сложно заменить", — говорится в публикации.На днях Министерство обороны России заявило об уничтожении специалистами беспилотных сил двух украинских вертолетов в Кировоградской области.Министерство также обнародовало видеозапись, на которой беспилотники "Герань" поражают вертолеты Ми-24 и Ми-8 на площадке, находящейся в 46 километрах к западу от аэродрома Канатово.

https://1prime.ru/20260127/voyna-866947063.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, минобороны рф