Удар по ВСУ в зоне спецоперации вызвал переполох в США
Удар по ВСУ в зоне спецоперации вызвал переполох в США - 27.01.2026, ПРАЙМ
Удар по ВСУ в зоне спецоперации вызвал переполох в США
Украинские военные утратили ценный и сложно заменяемый вертолет Ми-24 в результате атаки российских сил, пишет журнал Military Watch Magazine. | 27.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Украинские военные утратили ценный и сложно заменяемый вертолет Ми-24 в результате атаки российских сил, пишет журнал Military Watch Magazine."Одной из уничтоженный целей был ударный вертолет советского производства Ми-24, один из самых ценных видов воздушной техники на вооружении украинцев, который довольно сложно заменить", — говорится в публикации.На днях Министерство обороны России заявило об уничтожении специалистами беспилотных сил двух украинских вертолетов в Кировоградской области.Министерство также обнародовало видеозапись, на которой беспилотники "Герань" поражают вертолеты Ми-24 и Ми-8 на площадке, находящейся в 46 километрах к западу от аэродрома Канатово.
