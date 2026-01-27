ВТБ зафиксировал рекордный рост интереса клиентов к серебру

https://1prime.ru/20260127/vtb-866943768.html

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Российский рынок инвестиционного серебра по итогам 2025 года продемонстрировал беспрецедентную динамику как в ценовом выражении, так и по показателям вовлеченности розничных инвесторов, сообщает пресс-служба ВТБ. "ВТБ фиксирует рекордный рост интереса клиентов к серебру. По данным ВТБ, по итогам 2025 года российский рынок инвестиционного серебра продемонстрировал беспрецедентную динамику как в ценовом выражении, так и по показателям вовлеченности розничных инвесторов", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество обезличенных металлических счетов с серебром в банке выросло на 36%, а объем драгоценного металла на таких счетах увеличился на 51%. За 2025 год стоимость серебра выросла на 96%, а с начала 2026 года уже прибавила 21%, согласно данным ЦБ РФ. Стремительный рост цены закономерно привлекает повышенное внимание инвесторов. "Прошлый год стал переломным в восприятии серебра как стратегического актива для сохранения и приумножения капитала. Рекордные темпы роста котировок сопровождаются структурным увеличением спроса со стороны частных инвесторов. Серебро начинает превращаться из нишевого инструмента в один из ключевых активов для диверсификации портфеля", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

