В Госдуме рассказали о повышении ряда выплат с 1 февраля

В Госдуме рассказали о повышении ряда выплат с 1 февраля

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. С 1 февраля проектом постановления правительства предлагается повысить ряд социальных выплат, рассказал агентству “Прайм” депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин."Согласно проекту постановления Правительства РФ предлагается с 1 февраля 2026 года установить коэффициент индексации 1,056. Он применяется к тем федеральным выплатам, пособиям и компенсациям, для которых размер ежегодно пересматривается через единый коэффициент. На практике это означает рост на 5,6%: действующая сумма умножается на 1,056”, - разъяснил он.Перерасчет назначенных сумм производится автоматически после вступления постановления в силу, без подачи заявлений.Самая заметная для семей цифра в этой индексации связана с материнским капиталом. После применения коэффициента размер капитала на первого ребенка составит 728 921,90 рублей. При рождении второго ребенка семья, у которой уже оформлен капитал на первенца, получит доплату 234 321,23 рубля. Если семья ранее не получала материнский капитал, то при рождении второго ребенка размер составит 963 243,20 рубля. Индексируется и остаток средств, если часть капитала уже использована: увеличивается именно оставшаяся сумма на сертификате.Для родителей и усыновителей важны и фиксированные разовые выплаты. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2026 года составит 28 450,45 рубля. Такая же сумма применяется к единовременной выплате при передаче ребенка на воспитание в семью. Для случаев усыновления ребенка с инвалидностью, усыновления ребенка старше семи лет, а также при усыновлении братьев и сестер единовременная выплата составит 217 384,58 рубля на каждого ребенка.“Отдельно индексируются страховые выплаты по несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям. В предельных значениях с 1 февраля называются такие ориентиры: максимальная единовременная страховая выплата до 163 600 рублей, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в таких случаях до 503 000 рублей, предельная ежемесячная выплата при утрате трудоспособности до 125 800 рублей”, - рассказал Алексей Говырин.Федеральным льготникам, которые получают ежемесячную денежную выплату, важна еще одна цифра: денежный эквивалент набора социальных услуг, учитываемый в составе выплаты при выборе денежной формы, тоже увеличивается на 5,6%. При текущей стоимости 1 728,46 рубля в месяц после индексации получится 1 825,25 рубля в месяц, заключил он.

