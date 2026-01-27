Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о повышении ряда выплат с 1 февраля
В Госдуме рассказали о повышении ряда выплат с 1 февраля
В Госдуме рассказали о повышении ряда выплат с 1 февраля - 27.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о повышении ряда выплат с 1 февраля
С 1 февраля проектом постановления правительства предлагается повысить ряд социальных выплат, рассказал агентству “Прайм” депутат Госдумы, член комитета Госдумы | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T03:03+0300
2026-01-27T03:03+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. С 1 февраля проектом постановления правительства предлагается повысить ряд социальных выплат, рассказал агентству “Прайм” депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин."Согласно проекту постановления Правительства РФ предлагается с 1 февраля 2026 года установить коэффициент индексации 1,056. Он применяется к тем федеральным выплатам, пособиям и компенсациям, для которых размер ежегодно пересматривается через единый коэффициент. На практике это означает рост на 5,6%: действующая сумма умножается на 1,056”, - разъяснил он.Перерасчет назначенных сумм производится автоматически после вступления постановления в силу, без подачи заявлений.Самая заметная для семей цифра в этой индексации связана с материнским капиталом. После применения коэффициента размер капитала на первого ребенка составит 728 921,90 рублей. При рождении второго ребенка семья, у которой уже оформлен капитал на первенца, получит доплату 234 321,23 рубля. Если семья ранее не получала материнский капитал, то при рождении второго ребенка размер составит 963 243,20 рубля. Индексируется и остаток средств, если часть капитала уже использована: увеличивается именно оставшаяся сумма на сертификате.Для родителей и усыновителей важны и фиксированные разовые выплаты. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2026 года составит 28 450,45 рубля. Такая же сумма применяется к единовременной выплате при передаче ребенка на воспитание в семью. Для случаев усыновления ребенка с инвалидностью, усыновления ребенка старше семи лет, а также при усыновлении братьев и сестер единовременная выплата составит 217 384,58 рубля на каждого ребенка.“Отдельно индексируются страховые выплаты по несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям. В предельных значениях с 1 февраля называются такие ориентиры: максимальная единовременная страховая выплата до 163 600 рублей, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в таких случаях до 503 000 рублей, предельная ежемесячная выплата при утрате трудоспособности до 125 800 рублей”, - рассказал Алексей Говырин.Федеральным льготникам, которые получают ежемесячную денежную выплату, важна еще одна цифра: денежный эквивалент набора социальных услуг, учитываемый в составе выплаты при выборе денежной формы, тоже увеличивается на 5,6%. При текущей стоимости 1 728,46 рубля в месяц после индексации получится 1 825,25 рубля в месяц, заключил он.
03:03 27.01.2026
 
В Госдуме рассказали о повышении ряда выплат с 1 февраля

Депутат Говырин: с 1 февраля ряд социальных выплат увеличат на 5,6%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭкран планшета с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг.
Экран планшета с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг. - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. С 1 февраля проектом постановления правительства предлагается повысить ряд социальных выплат, рассказал агентству “Прайм” депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
"Согласно проекту постановления Правительства РФ предлагается с 1 февраля 2026 года установить коэффициент индексации 1,056. Он применяется к тем федеральным выплатам, пособиям и компенсациям, для которых размер ежегодно пересматривается через единый коэффициент. На практике это означает рост на 5,6%: действующая сумма умножается на 1,056”, - разъяснил он.
Перерасчет назначенных сумм производится автоматически после вступления постановления в силу, без подачи заявлений.
Самая заметная для семей цифра в этой индексации связана с материнским капиталом. После применения коэффициента размер капитала на первого ребенка составит 728 921,90 рублей. При рождении второго ребенка семья, у которой уже оформлен капитал на первенца, получит доплату 234 321,23 рубля. Если семья ранее не получала материнский капитал, то при рождении второго ребенка размер составит 963 243,20 рубля. Индексируется и остаток средств, если часть капитала уже использована: увеличивается именно оставшаяся сумма на сертификате.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Выплаты по соцстрахованию россиянам за рубежом могут перечислять в рублях
23 января, 23:45
Для родителей и усыновителей важны и фиксированные разовые выплаты. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2026 года составит 28 450,45 рубля. Такая же сумма применяется к единовременной выплате при передаче ребенка на воспитание в семью. Для случаев усыновления ребенка с инвалидностью, усыновления ребенка старше семи лет, а также при усыновлении братьев и сестер единовременная выплата составит 217 384,58 рубля на каждого ребенка.
“Отдельно индексируются страховые выплаты по несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям. В предельных значениях с 1 февраля называются такие ориентиры: максимальная единовременная страховая выплата до 163 600 рублей, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в таких случаях до 503 000 рублей, предельная ежемесячная выплата при утрате трудоспособности до 125 800 рублей”, - рассказал Алексей Говырин.
Федеральным льготникам, которые получают ежемесячную денежную выплату, важна еще одна цифра: денежный эквивалент набора социальных услуг, учитываемый в составе выплаты при выборе денежной формы, тоже увеличивается на 5,6%. При текущей стоимости 1 728,46 рубля в месяц после индексации получится 1 825,25 рубля в месяц, заключил он.
 
