Гостиничные сети просят не повышать комиссии за услуги "Яндекс Путешествий"

Гостиничные сети просят не повышать комиссии за услуги "Яндекс Путешествий"

2026-01-27T11:08+0300

экономика

бизнес

россия

российский союз туриндустрии

"яндекс.путешествия"

яндекс

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Отраслевые туристические организации и гостиничные сети России обратились к руководству компании "Яндекс" с просьбой сохранить размер базовой комиссии онлайн-агрегатора "Яндекс Путешествия" на уровне 15%, следует из сообщения пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ). В сообщении РСТ отмечается, что с 1 февраля базовая комиссия за реализацию гостиничных услуг сервисом "Яндекс Путешествия" вырастет с 15% до 17%. Под обращением подписались участники рынка, совокупно представляющие интересы средств размещения с номерным фондом порядка 100 тысяч гостиничных номеров в различных регионах страны. В их числе - руководители крупнейших гостиничных операторов, управляющих компаний и отраслевых общественных организаций, включая РСТ, а также профессиональные ассоциации отельеров и объединения индустрии гостеприимства. "Они (подписавшиеся - ред.) предлагают сохранить комиссию на нынешнем уровне, так как ее повышение приведет к росту цен на размещение", - отмечается в релизе. Повышение базовых тарифов крупнейшим агрегатором может стать сигналом для всего рынка и привести к последующему пересмотру комиссионных ставок другими игроками и отразиться на доступности гостиничных услуг для потребителей, указывают они. В то же время, уровень агентского вознаграждения на уровне 15%, по их мнению, является экономически обоснованным.

