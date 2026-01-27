Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гостиничные сети просят не повышать комиссии за услуги "Яндекс Путешествий" - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260127/yandeks--866933745.html
Гостиничные сети просят не повышать комиссии за услуги "Яндекс Путешествий"
Гостиничные сети просят не повышать комиссии за услуги "Яндекс Путешествий" - 27.01.2026, ПРАЙМ
Гостиничные сети просят не повышать комиссии за услуги "Яндекс Путешествий"
Отраслевые туристические организации и гостиничные сети России обратились к руководству компании "Яндекс" с просьбой сохранить размер базовой комиссии... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T11:08+0300
2026-01-27T11:08+0300
экономика
бизнес
россия
российский союз туриндустрии
"яндекс.путешествия"
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_0:133:2853:1738_1920x0_80_0_0_adb80f34da35ef0813d39db68f6ecb55.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Отраслевые туристические организации и гостиничные сети России обратились к руководству компании "Яндекс" с просьбой сохранить размер базовой комиссии онлайн-агрегатора "Яндекс Путешествия" на уровне 15%, следует из сообщения пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ). В сообщении РСТ отмечается, что с 1 февраля базовая комиссия за реализацию гостиничных услуг сервисом "Яндекс Путешествия" вырастет с 15% до 17%. Под обращением подписались участники рынка, совокупно представляющие интересы средств размещения с номерным фондом порядка 100 тысяч гостиничных номеров в различных регионах страны. В их числе - руководители крупнейших гостиничных операторов, управляющих компаний и отраслевых общественных организаций, включая РСТ, а также профессиональные ассоциации отельеров и объединения индустрии гостеприимства. "Они (подписавшиеся - ред.) предлагают сохранить комиссию на нынешнем уровне, так как ее повышение приведет к росту цен на размещение", - отмечается в релизе. Повышение базовых тарифов крупнейшим агрегатором может стать сигналом для всего рынка и привести к последующему пересмотру комиссионных ставок другими игроками и отразиться на доступности гостиничных услуг для потребителей, указывают они. В то же время, уровень агентского вознаграждения на уровне 15%, по их мнению, является экономически обоснованным.
https://1prime.ru/20260121/turizm-866759249.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_180:0:2673:1870_1920x0_80_0_0_b6eb0851fc9c7cdb7c2a01ae05ce6692.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, российский союз туриндустрии, "яндекс.путешествия", яндекс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Российский союз туриндустрии, "Яндекс.Путешествия", Яндекс
11:08 27.01.2026
 
Гостиничные сети просят не повышать комиссии за услуги "Яндекс Путешествий"

Гостиничные сети попросили оставить комиссии за "Яндекс Путешествия" на уровне 15%

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Отраслевые туристические организации и гостиничные сети России обратились к руководству компании "Яндекс" с просьбой сохранить размер базовой комиссии онлайн-агрегатора "Яндекс Путешествия" на уровне 15%, следует из сообщения пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ).
В сообщении РСТ отмечается, что с 1 февраля базовая комиссия за реализацию гостиничных услуг сервисом "Яндекс Путешествия" вырастет с 15% до 17%.
Под обращением подписались участники рынка, совокупно представляющие интересы средств размещения с номерным фондом порядка 100 тысяч гостиничных номеров в различных регионах страны. В их числе - руководители крупнейших гостиничных операторов, управляющих компаний и отраслевых общественных организаций, включая РСТ, а также профессиональные ассоциации отельеров и объединения индустрии гостеприимства.
"Они (подписавшиеся - ред.) предлагают сохранить комиссию на нынешнем уровне, так как ее повышение приведет к росту цен на размещение", - отмечается в релизе.
Повышение базовых тарифов крупнейшим агрегатором может стать сигналом для всего рынка и привести к последующему пересмотру комиссионных ставок другими игроками и отразиться на доступности гостиничных услуг для потребителей, указывают они.
В то же время, уровень агентского вознаграждения на уровне 15%, по их мнению, является экономически обоснованным.
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году
21 января, 17:07
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРоссийский союз туриндустрии"Яндекс.Путешествия"Яндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала