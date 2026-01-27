https://1prime.ru/20260127/yandeks--866933745.html
Гостиничные сети просят не повышать комиссии за услуги "Яндекс Путешествий"
27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Отраслевые туристические организации и гостиничные сети России обратились к руководству компании "Яндекс" с просьбой сохранить размер базовой комиссии онлайн-агрегатора "Яндекс Путешествия" на уровне 15%, следует из сообщения пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ).
В сообщении РСТ отмечается, что с 1 февраля базовая комиссия за реализацию гостиничных услуг сервисом "Яндекс Путешествия" вырастет с 15% до 17%.
Под обращением подписались участники рынка, совокупно представляющие интересы средств размещения с номерным фондом порядка 100 тысяч гостиничных номеров в различных регионах страны. В их числе - руководители крупнейших гостиничных операторов, управляющих компаний и отраслевых общественных организаций, включая РСТ, а также профессиональные ассоциации отельеров и объединения индустрии гостеприимства.
"Они (подписавшиеся - ред.) предлагают сохранить комиссию на нынешнем уровне, так как ее повышение приведет к росту цен на размещение", - отмечается в релизе.
Повышение базовых тарифов крупнейшим агрегатором может стать сигналом для всего рынка и привести к последующему пересмотру комиссионных ставок другими игроками и отразиться на доступности гостиничных услуг для потребителей, указывают они.
В то же время, уровень агентского вознаграждения на уровне 15%, по их мнению, является экономически обоснованным.
