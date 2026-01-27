https://1prime.ru/20260127/yuan--866932643.html

Юань открыл торги вторника ростом

27.01.2026 Юань открыл торги вторника ростом

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника повышается до 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,05 рубля.

