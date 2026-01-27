https://1prime.ru/20260127/yuan--866946499.html
Юань на Мосбирже пытается стабилизироваться после скачка волатильности
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник снижается, корректируя сильный рост понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.20 мск падал на 5 копеек (-0,5%), до 10,95 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,93-11,05 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,69 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,004 против 6,955 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,11 рубля. ПОПЫТКА КУРСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ Юань на Мосбирже во вторник умеренно снижается к рублю после сильного роста накануне и обновления на прошлой неделе минимума начавшегося года – в районе 10,8 рубля. Таким образом, рынок пытается стабилизироваться после скачка волатильности в предыдущие сессии. "Ослаблению рубля могли бы способствовать рост импорта, оттока капитала и существенное сокращение предложения валюты экспортерами. Пока эти события, по-видимому, не происходят", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,75% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,79% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.23 мск росла на 0,5%, до 65,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,4%, до 96,6 пункта. ПРОГНОЗЫ В ближайшие дни курс будет балансировать в диапазоне 75-78 рублей за доллар, но геополитическая неопределенность после переговоров в Абу-Даби не даст валюте уверенно укрепиться, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Наиболее вероятным представляется сейчас сохранение сильных позиций рубля на следующей неделе в условиях продолжения дипломатического процесса и подготовки к налоговому периоду, говорит Ващелюк из УК "Первая". "Курс доллара может находиться в диапазоне 75-80 рублей, юаня – 10,8–11,5 рубля", - добавляет она.
