https://1prime.ru/20260127/yurist--866933058.html

Юрист рассказал, как избежать ответственности за опоздание из-за снегопада

Юрист рассказал, как избежать ответственности за опоздание из-за снегопада - 27.01.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как избежать ответственности за опоздание из-за снегопада

Сотрудники могут избежать ответственности за опоздание на работу из-за зимнего снегопада, если своевременно сообщат о задержке работодателю, рассказал РИА... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T10:22+0300

2026-01-27T10:22+0300

2026-01-27T10:22+0300

бизнес

общество

россия

москва

московская область

рф

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0a/866350621_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_33f7a1f0e3f3baabac5c7bd1a93587fb.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Сотрудники могут избежать ответственности за опоздание на работу из-за зимнего снегопада, если своевременно сообщат о задержке работодателю, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал РИА Новости, что в ночь с понедельника на вторник в Москве ожидаются снегопады, высота сугробов вырастет на 10 сантиметров. Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что начавшийся 9 января снегопад в Москве вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений. "Зимние снегопады нередко приводят к образованию коллапса на дорогах, затрудненной работе общественного транспорта, в результате чего люди опаздывают на работу. Однако избежать ответственности за опоздание в этом случае можно, так как экстремальные погодные условия и транспортный коллапс часто признаются уважительной причиной отсутствия на рабочем месте", - рассказал Хаминский. При этом юрист подчеркнул, что в Трудовом кодексе РФ нет автоматического запрета на наказание сотрудников за опоздание из-за снегопада. Он пояснил, что решение руководителя об ответственности работника во многом зависит от доказательной базы и проявления добросовестности со стороны сотрудника. "Необходимо сообщить руководителю о задержке сразу, как только работник понял, что не успевает вовремя приехать на работу. При этом лучше сделать это письменно через мессенджер или электронную почту, чтобы зафиксировать время", - отметил Хаминский. Кроме того, в случае назревающего конфликта с работодателем юрист порекомендовал подготовить подтверждения того, что опоздание было вынужденным. "Это могут быть предупреждения МЧС, справки от транспортной компании о сбоях в графике, если ехали на общественном транспорте, выписка из Гидрометцентра о рекордных осадках. В любом случае работник должен иметь в виду, что увольнение за одно опоздание незаконно. Даже если причину опоздания не признают уважительной, за разовое опоздание менее четырех часов могут вынести только замечание или выговор", - уточнил Хаминский. По словам юриста, работодатель может уволить сотрудника только за прогул - отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд или за систематические нарушения. "Кроме того, работодатель не имеет права вычитать деньги из оклада за опоздание. Возможна лишь частичная невыплата премии, если это предусмотрено положением о премировании компании", - заключил Хаминский.

https://1prime.ru/20260126/aeroport-866925245.html

москва

московская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, москва, московская область, рф, мчс