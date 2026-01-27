https://1prime.ru/20260127/zarabotok-866926813.html

Назван самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник

2026-01-27T02:18+0300

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник в России - у стоматологов и репродуктологов, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. Для этого они проанализировали базу вакансий в ноябре-декабре 2024 и 2025 годов. "Наиболее высокий медианный заработок среди докторов коммерческих клиник - у зубных врачей: стоматологи-ортопеды зарабатывают в среднем 330 тысяч рублей в месяц (оклад + % от стоимости услуг), стоматологи-хирурги - 300 тысяч. На третьем месте по уровню медианного заработка - врачи-репродуктологи (255 тысяч)", - указали авторы исследования. При этом стоматологи-ортопеды стали лидерами и по темпу роста медианных зарплат - по сравнению с предшествующим годом они подросли на 10%. Зарплаты стоматологов-хирургов увеличились на 7%, а врачей-репродуктологов - на 6%. Среди среднего медперсонала наиболее высокий медианный доход - у зубных техников (135 тысяч рублей в месяц), медицинских сестер-массажистов (120 тысяч), медицинских сестер-анестезистов и операционных медицинских сестер (по 100 тысяч рублей). Здесь же лидерами по темпам роста стали анестезисты и операционные медсестры - на 11%. У сестер по массажу показатель вырос на 9%, а у зубных техников - на 8%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

