https://1prime.ru/20260127/zarabotok-866926813.html
Назван самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник
Назван самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник - 27.01.2026, ПРАЙМ
Назван самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник
Самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник в России - у стоматологов и репродуктологов, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T02:18+0300
2026-01-27T02:18+0300
2026-01-27T02:18+0300
здоровье
финансы
общество
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866926813.jpg?1769469495
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник в России - у стоматологов и репродуктологов, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob.
Для этого они проанализировали базу вакансий в ноябре-декабре 2024 и 2025 годов.
"Наиболее высокий медианный заработок среди докторов коммерческих клиник - у зубных врачей: стоматологи-ортопеды зарабатывают в среднем 330 тысяч рублей в месяц (оклад + % от стоимости услуг), стоматологи-хирурги - 300 тысяч. На третьем месте по уровню медианного заработка - врачи-репродуктологи (255 тысяч)", - указали авторы исследования.
При этом стоматологи-ортопеды стали лидерами и по темпу роста медианных зарплат - по сравнению с предшествующим годом они подросли на 10%. Зарплаты стоматологов-хирургов увеличились на 7%, а врачей-репродуктологов - на 6%.
Среди среднего медперсонала наиболее высокий медианный доход - у зубных техников (135 тысяч рублей в месяц), медицинских сестер-массажистов (120 тысяч), медицинских сестер-анестезистов и операционных медицинских сестер (по 100 тысяч рублей).
Здесь же лидерами по темпам роста стали анестезисты и операционные медсестры - на 11%. У сестер по массажу показатель вырос на 9%, а у зубных техников - на 8%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, финансы, общество , superjob
Здоровье, Финансы, Общество , SuperJob
Назван самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник
SuperJob: самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник - у стоматологов
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник в России - у стоматологов и репродуктологов, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob.
Для этого они проанализировали базу вакансий в ноябре-декабре 2024 и 2025 годов.
"Наиболее высокий медианный заработок среди докторов коммерческих клиник - у зубных врачей: стоматологи-ортопеды зарабатывают в среднем 330 тысяч рублей в месяц (оклад + % от стоимости услуг), стоматологи-хирурги - 300 тысяч. На третьем месте по уровню медианного заработка - врачи-репродуктологи (255 тысяч)", - указали авторы исследования.
При этом стоматологи-ортопеды стали лидерами и по темпу роста медианных зарплат - по сравнению с предшествующим годом они подросли на 10%. Зарплаты стоматологов-хирургов увеличились на 7%, а врачей-репродуктологов - на 6%.
Среди среднего медперсонала наиболее высокий медианный доход - у зубных техников (135 тысяч рублей в месяц), медицинских сестер-массажистов (120 тысяч), медицинских сестер-анестезистов и операционных медицинских сестер (по 100 тысяч рублей).
Здесь же лидерами по темпам роста стали анестезисты и операционные медсестры - на 11%. У сестер по массажу показатель вырос на 9%, а у зубных техников - на 8%.