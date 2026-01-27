https://1prime.ru/20260127/zelenskiy-866928613.html

"Спиной к стене": в Киеве запаниковали из-за произошедшего с Зеленским

"Спиной к стене": в Киеве запаниковали из-за произошедшего с Зеленским

2026-01-27T05:18+0300

2026-01-27T05:18+0300

2026-01-27T05:20+0300

украина

киев

европа

владимир зеленский

ес

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Критика Евросоюза со стороны Владимира Зеленского говорит о его безвыходном положении, об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Phoenix Хеннер Хебештрайт."Человек уже четыре года стоит спиной к стене и смотрит на утомительные европейские процессы", — прокомментировал он, выражая свое мнение о словах Зеленского, который критиковал Европу за ее бездействие. Журналист отметил, что главе киевского режима трудно разобраться в сложностях принятия решений в ЕС. Он полагает, что ему следует понимать, что это не так просто, как на Украине. И без поддержки Европы ситуация была бы значительно хуже, дополнил Хебештрайт. "Нужно взять себя в руки", — заключил он. Выступая в Давосе 22 января, Зеленский попытался высмеять Европу за ее неспособность защитить себя. Говоря о слабости континента, он упомянул отправку незначительных военных сил ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.

