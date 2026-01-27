Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Спиной к стене": в Киеве запаниковали из-за произошедшего с Зеленским - 27.01.2026, ПРАЙМ
"Спиной к стене": в Киеве запаниковали из-за произошедшего с Зеленским
"Спиной к стене": в Киеве запаниковали из-за произошедшего с Зеленским - 27.01.2026, ПРАЙМ
"Спиной к стене": в Киеве запаниковали из-за произошедшего с Зеленским
Критика Евросоюза со стороны Владимира Зеленского говорит о его безвыходном положении, об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T05:18+0300
2026-01-27T05:20+0300
украина
киев
европа
владимир зеленский
ес
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Критика Евросоюза со стороны Владимира Зеленского говорит о его безвыходном положении, об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Phoenix Хеннер Хебештрайт."Человек уже четыре года стоит спиной к стене и смотрит на утомительные европейские процессы", — прокомментировал он, выражая свое мнение о словах Зеленского, который критиковал Европу за ее бездействие. Журналист отметил, что главе киевского режима трудно разобраться в сложностях принятия решений в ЕС. Он полагает, что ему следует понимать, что это не так просто, как на Украине. И без поддержки Европы ситуация была бы значительно хуже, дополнил Хебештрайт. "Нужно взять себя в руки", — заключил он. Выступая в Давосе 22 января, Зеленский попытался высмеять Европу за ее неспособность защитить себя. Говоря о слабости континента, он упомянул отправку незначительных военных сил ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
украина
киев
европа
украина, киев, европа, владимир зеленский, ес
УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, ЕС
05:18 27.01.2026 (обновлено: 05:20 27.01.2026)
 
"Спиной к стене": в Киеве запаниковали из-за произошедшего с Зеленским

Phoenix: критика Зеленским ЕС демонстрирует его безвыходное положение

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Критика Евросоюза со стороны Владимира Зеленского говорит о его безвыходном положении, об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Phoenix Хеннер Хебештрайт.
"Человек уже четыре года стоит спиной к стене и смотрит на утомительные европейские процессы", — прокомментировал он, выражая свое мнение о словах Зеленского, который критиковал Европу за ее бездействие.
Журналист отметил, что главе киевского режима трудно разобраться в сложностях принятия решений в ЕС. Он полагает, что ему следует понимать, что это не так просто, как на Украине. И без поддержки Европы ситуация была бы значительно хуже, дополнил Хебештрайт.
"Нужно взять себя в руки", — заключил он.
Выступая в Давосе 22 января, Зеленский попытался высмеять Европу за ее неспособность защитить себя. Говоря о слабости континента, он упомянул отправку незначительных военных сил ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
 
УКРАИНА Киев ЕВРОПА Владимир Зеленский ЕС
 
 
