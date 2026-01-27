https://1prime.ru/20260127/zelenskiy-866929076.html

"Посмотрите на Федерацию": в Киеве выступили с неожиданным призывом

"Посмотрите на Федерацию": в Киеве выступили с неожиданным призывом - 27.01.2026, ПРАЙМ

"Посмотрите на Федерацию": в Киеве выступили с неожиданным призывом

Владимир Зеленский, в отличие от России, перекладывает обязательства по завершению конфликта на других. | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T05:37+0300

2026-01-27T05:37+0300

2026-01-27T05:37+0300

киев

европа

италия

владимир зеленский

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, в отличие от России, перекладывает обязательства по завершению конфликта на других."Он рассчитывает все время на других — на Урсулу фон дер Ляйен, на Трампа, на еще кого-то — он не надеется на себя. Если вы посмотрите на (Российскую. — Прим. Ред.) Федерацию — они надеются на себя, а Зеленский — нет", — сказал он в эфире своего YouTube-канала. Как отметил политолог, нынешнее руководство в Киеве не в состоянии прийти к каким-либо соглашениям из-за своей полной некомпетентности и отсутствия объективного восприятия ситуации. Для продвижения вперед в этом вопросе, по его словам, необходимо сменить переговорщиков, представляющих страну. Он добавил, что даже в Европе начинают понимать, что у Зеленского нет козырей на руках. "Она должна быть, так сказать, аннигилирована. Нужна другая система", — заключил Соскин. Вчера вице-премьер Италии Маттео Сальвини резко высказался по поводу заявлений Зеленского о бездействии Европы. Итальянский политик призвал лидера Киева к заключению мирного соглашения, отметив, что тот терпит поражение в конфликте, но продолжает выражать недовольство недостаточной помощью. Сальвини подчеркнул, что Зеленскому следует сделать выбор "между поражением и разгромом".

киев

европа

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, европа, италия, владимир зеленский, в мире