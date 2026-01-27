"Посмотрите на Федерацию": в Киеве выступили с неожиданным призывом
Соскин заявил, что Зеленский, в отличие от России, несамостоятелен в принятии решений
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, в отличие от России, перекладывает обязательства по завершению конфликта на других.
"Он рассчитывает все время на других — на Урсулу фон дер Ляйен, на Трампа, на еще кого-то — он не надеется на себя. Если вы посмотрите на (Российскую. — Прим. Ред.) Федерацию — они надеются на себя, а Зеленский — нет", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Как отметил политолог, нынешнее руководство в Киеве не в состоянии прийти к каким-либо соглашениям из-за своей полной некомпетентности и отсутствия объективного восприятия ситуации. Для продвижения вперед в этом вопросе, по его словам, необходимо сменить переговорщиков, представляющих страну. Он добавил, что даже в Европе начинают понимать, что у Зеленского нет козырей на руках.
"Она должна быть, так сказать, аннигилирована. Нужна другая система", — заключил Соскин.
Вчера вице-премьер Италии Маттео Сальвини резко высказался по поводу заявлений Зеленского о бездействии Европы. Итальянский политик призвал лидера Киева к заключению мирного соглашения, отметив, что тот терпит поражение в конфликте, но продолжает выражать недовольство недостаточной помощью. Сальвини подчеркнул, что Зеленскому следует сделать выбор "между поражением и разгромом".